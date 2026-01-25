Η τελευταία περίοδος τριμηνιαίων αποτελεσμάτων έφερε ένα νέο κύμα ενθουσιασμού γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και κάποιες ανησυχίες σχετικά με τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους λόγω των μεγάλων δαπανών για την υποδομή που απαιτείται για την ενίσχυση αυτής της ανερχόμενης τεχνολογίας, σύμφωνα με αναλυτές της Aubrey Capital Management.

Οι επενδυτές ήταν πρόθυμοι να δουν αποδόσεις από τεράστιες δαπάνες, ειδικά μεταξύ των μετοχών υπερ-μεγάλου κεφαλαίου («hyperscalers») που αγωνίζονται να ενσωματώσουν την AI στις προσφορές τους.

Η Oracle βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών από αυτές τις ανησυχίες, με τις μετοχές της εταιρείας cloud software να υποχωρούν σχεδόν κατά 44% από την άνοδο που σημείωσαν τον Σεπτέμβριο. Τότε, οι μετοχές της Oracle είχαν εκτοξευτεί μετά την ανακοίνωση σύμβασης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την OpenAI, την εταιρεία πίσω από το δημοφιλές chatbot ChatGPT, αλλά οι επενδυτές στη συνέχεια αμφισβήτησαν την ικανότητα της OpenAI να τηρήσει τις δεσμεύσεις και την κατασκευή data centers της Oracle, η οποία χρηματοδοτήθηκε μέσω χρέους.

Γράφοντας σε σημείωμα προς τους πελάτες, οι αναλυτές της Aubrey υποστήριξαν ότι ενώ οι επενδύσεις στην AI προηγουμένως γίνονταν δεκτές με ενθουσιασμό από την αγορά, «αυτή η τάση έχει σπάσει, και δεν είναι όλες οι δαπάνες κεφαλαίου ίδιες».

«Όπου εταιρείες όπως οι hyperscalers χρησιμοποιούν συσσωρευμένα μετρητά για να επενδύσουν, ανταμείβονται, ενώ όσες χρησιμοποιούν χρέος υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Είναι σαφές ότι οι επενδυτές γίνονται πιο επιλεκτικοί», δήλωσαν.

Παρά ταύτα, οι αναλυτές της Aubrey ανέφεραν ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των δαπανών των hyperscalers ήταν «δικαιολογημένο από πολύ ισχυρή επιχειρησιακή απόδοση», με τον γίγαντα λογισμικού Microsoft και την μητρική της Google, Alphabet, να αυξάνουν τα έσοδα cloud κατά διψήφιες ποσοστιαίες μονάδες. Η βασική διαφημιστική επιχείρηση της Meta, ιδιοκτήτριας του Facebook, από την άλλη, αυξήθηκε κατά 26%, σημείωσαν.

Συνολικά, αναμένεται ότι η Meta, η Microsoft, η Alphabet και ο γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon θα ξοδέψουν περισσότερα από 480 δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες κεφαλαίου το 2026, ή περίπου το 60% των συνολικών δαπανών της βιομηχανίας για την AI, όπως δήλωσαν οι αναλυτές. Πρόσθεσαν ότι πολλοί αναμένουν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο «καθώς κλείνει η χρονιά».

«Αυτό θα στηρίξει τα θεμελιώδη μεγέθη μέχρι την αρχή της επόμενης χρονιάς, αλλά παραμένουν βαθύτερα ερωτήματα σχετικά με την ταχύτητα υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις και το πότε η τεχνολογία θα είναι αρκετά καλή ώστε να αντικαταστήσει ένα ευρύτερο φάσμα εργατικού δυναμικού», δήλωσαν οι αναλυτές.