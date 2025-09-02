Οι προσπάθειες της Ρωσίας να αποκτήσει πρόσβαση στην τεράστια αγορά σιταριού της Κίνας έχουν σταματήσει λόγω της απροθυμίας του Πεκίνου να εγκρίνει τις εισαγωγές ρωσικού χειμερινού σιταριού, δήλωσε την Τρίτη η υπουργός Γεωργίας, Οξάνα Λουτ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Ρωσία είναι ο κορυφαίος εξαγωγέας σιταριού στον κόσμο και η Λουτ συμμετέχει σε αντιπροσωπεία αξιωματούχων και επιχειρηματικών ηγετών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε επίσκεψη στην Κίνα, όπου ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φιλοξένησε σύνοδο κορυφής με περισσότερους από 20 ηγέτες από μη δυτικές χώρες.

Μετά από αρκετά χρόνια ρεκόρ, η Κίνα και η Ρωσία αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το εξασθενημένο εμπόριο. Οι δύο χώρες υπέγραψαν σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πούτιν, αλλά η Λουτ παραδέχτηκε ότι δεν υπήρξε πρόοδος στο ζήτημα του σιταριού.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι επειδή δεν κατανοούμε πλήρως τη λογική της απόρριψης του χειμερινού σιταριού», φέρεται να δήλωσε η Λουτ.

Η Ρωσία εξάγει στην Κίνα μια σειρά γεωργικών προϊόντων, από χοιρινό κρέας μέχρι φυτικό λάδι και παγωτό, αλλά μια σημαντική συμφωνία για το σιτάρι μεταξύ του κορυφαίου εξαγωγέα στον κόσμο και του μεγαλύτερου καταναλωτή σιταριού παραμένει ασαφής.

Τα σχόλια της Λουτ έρχονται σε αντίθεση με τον γενικά αισιόδοξο τόνο της τετραήμερης επίσκεψης του Πούτιν, η οποία είχε στόχο την ενίσχυση της «χωρίς όρια» εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο γειτόνων.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ρωσικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων προς την Κίνα έχουν αυξηθεί κατά 10% φέτος.

Η Ρωσία πωλεί προς το παρόν το μεγαλύτερο μέρος του σιταριού της σε παραδοσιακούς πελάτες στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική μέσω των τερματικών σταθμών σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά επιδιώκει να διαφοροποιηθεί σε νέες αγορές στην Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Η Κίνα επιτρέπει τις εισαγωγές κάποιου ρωσικού εαρινού σιταριού, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών εξαγωγών σιταριού είναι χειμερινό. Παρά τη γεωγραφική της θέση, η Ρωσία υστερεί επί του παρόντος σε σχέση με κορυφαίους προμηθευτές σιτηρών στην Κίνα, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Ο επικεφαλής του λόμπι της Ρωσικής Ένωσης Σιτηρών, Αρκάντι Ζλοτσέφσκι, δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι δεν υπήρχε πολιτική απόφαση σε ανώτατο επίπεδο στην Κίνα σχετικά με τις εισαγωγές ρωσικού χειμερινού σιταριού. Οι συνομιλίες σε υπουργικό επίπεδο τον Μάιο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σι στη Μόσχα, δεν απέδωσαν καρπούς.

«Είναι ακριβώς το ίδιο σιτάρι με το εαρινό σιτάρι και υπόκειται στις ίδιες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις σχετικά με την απουσία οργανισμών καραντίνας», φέρεται να είπε η Λουτ.