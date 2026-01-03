Αργεντινή: Το υπουργείο Οικονομικών της πωλεί δολάρια για να περιορίσει την πτώση του πέσο

Το υπουργείο Οικονομικών της Αργεντινής πούλησε δολάρια την Παρασκευή για να περιορίσει την πτώση του πέσο, καθώς τέθηκαν σε ισχύ νέοι συναλλαγματικοί κανόνες, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg αργά την Παρασκευή.

Οι έμποροι εκτιμούν ότι το υπουργείο Οικονομικών πούλησε μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων την πρώτη ημέρα των συναλλαγών για το έτος, η οποία σηματοδότησε την έναρξη του νέου καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών της Αργεντινής.

Το πέσο υποχώρησε κατά 1,4% στα 1.475 ανά δολάριο την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, τα περιθώρια συναλλαγών του πέσο θα επεκτείνονται πλέον με τον ίδιο ρυθμό με τον μηνιαίο πληθωρισμό, αντί να περιορίζονται στο 1% ανά μήνα.

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει μια επικείμενη πληρωμή για τα ομόλογα σε δολάρια στις 9 Ιανουαρίου. Οι επενδυτές φαίνονται σίγουροι ότι η χώρα της Νότιας Αμερικής θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους. Τα εκκρεμή ομόλογα που λήγουν μεταξύ 2030 και 2038 διαπραγματεύονται πάνω από 75 σεντς ανά δολάριο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Bloomberg.