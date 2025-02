Apple: Η έκρηξη επενδύσεων ύψους $500 δισ. στις ΗΠΑ

Η Apple έχει φέρει επανάσταση στα προϊόντα τεχνολογίας για προσωπική χρήση ήδη από το 1984, λανσάροντας το πρωτοποριακό για την εποχή Macintosh.

Σήμερα η Apple ηγείται παγκοσμίως στην παραγωγή προσωπικών ψηφιακών συσκευών όπως είναι το iPhone, το iPad, το Mac, τα AirPods, το Apple Watch και το Apple Vision Pro.

Διαθέτει έξι πλατφόρμες λογισμικού, όπως το iOS, το iPadOS, το macOS, το watchOS, το visionOS και το tvOS που υποστηρίζουν όλες τις Apple συσκευές.

Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως το App Store, το Apple Music, το Apple Pay, το iCloud και την Apple TV+.

Για να αποκτήσουμε μια συνοπτική οικονομική εικόνα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κύκλος εργασιών της Apple για το 2024 ανήλθε στα $391 δισ.Τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται στα $93,7 δισ. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση βρίσκεται στα $3,72 τρισ. Ο αριθμός των εργαζομένων της Apple υπερβαίνει τις 150.000.

Στο ακόλουθο γράφημα από το NasdaqGS βλέπουμε αναλυτικά τις πηγές των εσόδων, το κόστος πωληθέντων, τα μεικτά κέρδη, τις δαπάνες και τα καθαρά έσοδα.

Η Apple ξεκίνησε από την Αμερική, ωστόσο σήμερα οι παραγωγική της δραστηριότητα έχει επεκταθεί σε 43 χώρες. Σε χώρες όπως είναι η Κίνα στην οποία κατασκευάζονται το 95% των iPhones, των AirPods, των Macs και των iPads, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν, το Βιετνάμ, η Ιρλανδία, η Βραζιλία και άλλες. Στις ανωτέρω χώρες η Apple διαθέτει είτε δικά της εργοστάσια, είτε συνεργάζεται με επιχειρήσεις τεχνολογίας και μετοχικών συμφερόντων από την Ταϊβάν, όπως είναι η Foxconn, η Pegatron, η Wistron και η Compal Electronics. Για παράδειγμα, το εργοστάσιο στο Κορκ της Ιρλανδίας ανήκει στη Foxconn.

Το αποτύπωμα της Apple στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στις ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Apple μέσω άμεσης απασχόλησης, αλλά και μέσω απασχόλησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και σε προμηθευτές, εργάζονται 2,9 εκατ. εργαζόμενοι. Οι φόροι που κατέβαλε το 2024 στην αμερικανική εφορία ήταν $19 δισ., με το σύνολο της φορολογίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να ανέρχεται στα $75 δισ.

H Apple ανακοίνωσε νέες επενδύσεις ύψους $500 δισ. για τα επόμενα τέσσερα έτη. Μια κίνηση ασυνήθιστη. Αφού η Apple υστερεί σε επενδύσεις capex και R&D τα τελευταία χρόνια έναντι των «αντιπάλων» της. Για παράδειγμα, το capex της Apple βρίσκεται στο 2,4% του τζίρου της, ενώ της Alphabet/Google στο 10%. Στο R&D, δηλαδή στην έρευνα και ανάπτυξη η Apple επενδύει το 8% των εσόδων της, με τα ποσοστά της Microsoft και της Alphabet/Google να βρίσκονται στο 12% και 14% αντίστοιχα.

Γιατί τώρα; Η Apple αναμενόταν να επηρεαστεί από την επιβολή των νέων δασμών στα προϊόντα που κατασκευάζει στην Κίνα και εξάγει πίσω στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής τα iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch και Apple Vision Pro που παράγονται στην Κίνα και επιβαρύνονται ήδη με δασμούς της τάξης του 25%, οι οποίοι θα αυξηθούν με άλλο ένα 10%. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2019 τα προϊόντα της Apple (made in China) είχαν εξαιρεθεί από τους τότε επιβληθέντες δασμούς. Πέρα από αυτό το γεγονός, η βούληση του προέδρου Τραμπ, να μεταφερθεί ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής «αμερικανικών προϊόντων» πίσω στις ΗΠΑ και παράλληλα να αυξηθεί η απασχόληση, μέτρησε σημαντικά στις αποφάσεις της διοίκησης της Apple.

Έτσι ο CEO της Apple Τιμ Κουκ, ανακοινώνοντας το επενδυτικό πρόγραμμα, σχεδίασε ένα πίνακα με 4 αριθμούς κλειδιά. Τα $500 δισ. των επενδύσεων. Τις 20.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Τους 2,9 εκατ. εργαζόμενους στο ευρύτερο περιβάλλον της Apple. Και το 24, που είναι ο αριθμός των εργοστασίων των προμηθευτών της Apple.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Apple ξεκινά με την κατασκευή ενός εργοστασίου 23 χιλιάδων τ.μ. στο Χιούστον του Τέξας για την παραγωγή νέων servers. Οι νέοι αυτοί servers που έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, θα μειώσουν την κατανάλωση στα data centers της εταιρείας, τα οποία ήδη χρησιμοποιούν 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με την επέκταση των data centers σε πολιτείες, όπως είναι η North Carolina, η Iowa, το Oregon, η Arizona και η Nevada. Παράλληλα, οι νέοι servers θα παίξουν κυρίαρχο ρόλο στο Apple Intelligence και στο Private Cloud Compute.

Μέσω του επενδυτικού της πλάνου η Apple θα διπλασιάσει τους πόρους που διαθέτει προς το U.S. Advanced Manufacturing Fund. Το συγκεκριμένο Fund το οποίο έχει ιδρυθεί από το 2017 υποστηρίζει καινοτόμες θέσεις απασχόλησης και υψηλής ποιότητας τεχνολογικές βιομηχανικές μονάδες σε όλη την Αμερική. Σε αυτά τα πλαίσια θα χρηματοδοτηθεί και η μονάδα chips της TSMC Fab 21 στην Arizona. Η μονάδα η οποία είναι μετοχικών συμφερόντων Ταϊβάν, απασχολεί ήδη 2.000 εργαζόμενους από τον Ιανουάριο.

Το U.S. Advanced Manufacturing Fund, αναπτύσσει δράσεις σε περισσότερες από 13 πολιτείες με ιδιαίτερη έμφαση στο Kentucky, την Pennsylvania, το Texas, την Utah και την Indiana, με σκοπό την καινοτόμα ανάπτυξη και παραγωγή υλικών που χρειάζεται η Apple.

H Apple θα ιδρύσει την Apple Manufacturing Academy στο Detroit, με σκοπό την παροχή συμβουλών ανάπτυξης σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης. Με σκοπό το πέρασμα των λειτουργιών τους σε περιβάλλον Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακών παραγωγικών γραμμών. Σκοπός είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των μικρών μονάδων.

Μέρος των επενδύσεων της Apple, θα διοχετευτεί τόσο και στην εκπαίδευση, όσο και στην απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων. Η Apple θα προσφέρει δωρεάν προγράμματα σε οργανισμούς όπως είναι το 4-H, το Boys & Girls Clubs of America και το FIRST, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να αποκτούν επαρκείς γνώσεις προγραμματισμού.

Τέλος, μέσω του New Silicon Initiative, η Apple θα χρηματοδοτήσει ακαδημαϊκά προγράμματα για φοιτητές που σπουδάζουν σε τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανικών σχεδιασμού chips. Στα προγράμματα αυτά θα συμμετέχει το Georgia Tech και το UCLA μέσω του Center for Education of Microchip Designers (CEMiD), δυο κορυφαία πανεπιστήμια του τεχνολογικού κλάδου.

Είναι λογικό το επενδυτικό πλάνο της Apple, να το υποδέχεται όλη η Αμερική και όχι μόνο η επενδυτική κοινότητα της Wall Street με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Αφού αφήνει πέρα από επιχειρηματικό και ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.