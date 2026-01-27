Η. Αρβανιτάκης, Morgan Stanley

Στα σοκάκια και τα ακριβά εστιατόρια του Σόχο, όπου ζει και διασκεδάζει η υπερπροοδευτική ελίτ της Νέας Υόρκης, το θέμα συζήτησης είναι κοινό. Κομψοί άνδρες και γυναίκες ανησυχούν για το μέλλον της χώρας. Βλέπουν ζόφους και καταστροφή. Τα χρήματά τους, δε, θέλουν να τα προφυλάξουν από το νέο αυτό κατεστημένο. Ψάχνουν κάτι άλλο. Οριακά, μια νέα μόδα. Σαν τα πανάκριβα συνολάκια που θα φορέσουν την επόμενη σεζόν.

Ας κάνουμε μια αναδρομή. Στο τέλος της περασμένης και στην αρχή της τωρινής δεκαετίας, τρία γράμματα πλανιόνταν πάνω από τη Wall Street: E S G – Environmental and Social Governance (Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διακυβέρνηση). Οι επενδυτικοί οίκοι προσέφεραν πληθώρα προϊόντων που ανταποκρίνονταν σε αυτές τις απαιτήσεις. Οι εταιρείες, δε, εξέδιδαν πράσινα ομόλογα και παράγωγα συνδεδεμένα με κοινωνικούς στόχους. Οι πελάτες, όπως οι παραπάνω Νεοϋορκέζοι, απαιτούσαν ESG. Τα κέρδη, άλλωστε, δεν είναι αυτοσκοπός. Η κοινωνική προσφορά φέρνει κέρδη και ευημερία, υποστήριζαν. Όπως κάθε μόδα, κράτησε και αυτό μερικά χρόνια. Μέχρι που βγήκε η BlackRock και είπε το προφανές: το ESG δεν φέρνει αποδόσεις και οι επενδυτές καλύτερα να στραφούν σε άλλες λύσεις. Μέσα σε λίγους μήνες, το ESG ξεχάστηκε.

Η νέα τάση, λοιπόν, είναι η αποδολαριοποίηση. Όταν οι πελάτες απαιτούν από τους προσωπικούς τους τραπεζίτες αποδολαριοποίηση, ο σωστός επαγγελματίας οφείλει να τους ακούσει. Με το αζημίωτο, προφανώς. Ας μην ξεχνάμε ότι οι συναλλαγές και οι τοποθετήσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν τόσο χρεώσεις συναλλαγών όσο και αμοιβές διαχείρισης. Δειλά-δειλά, όλο και περισσότεροι επενδυτικοί οίκοι και διαχειριστές κεφαλαίων γράφουν τίτλους στον Τύπο για νέες στρατηγικές, με σκοπό τη μείωση του ρίσκου του δολαρίου.

Το έλλειμμα στις ΗΠΑ για το 2025 έκλεισε στο 5,4% του ΑΕΠ, από σχεδόν 7% το 2024 — περίπου τριακόσια δισεκατομμύρια λιγότερα από πέρσι. Αν κάτι εξηγεί, λοιπόν, το ράλι των ομολόγων το περασμένο έτος, είναι το μικρότερο έλλειμμα. Το 2026 εκτιμάται ότι θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Το φορολογικό νομοσχέδιο Τραμπ, κατά κοινή ομολογία, θα κρατήσει την ανάπτυξη σε υψηλά επίπεδα για το φετινό έτος. Σκεπτόμενοι συντηρητικά, η περαιτέρω αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων και μια καλή χρονιά για τις μετοχές φαντάζουν λογικές.

Σύντομα, με μεγάλη ικανοποίηση, οι Νεοϋορκέζοι θα παινεύονται για τις επενδύσεις τους. Με μια ανάσα ανακούφισης, θα διαφημίζουν το νέο τους αμοιβαίο, που πλήρωσαν αδρά για να τους προστατεύσει από το νέο κατεστημένο. Την ίδια στιγμή, το «έξυπνο χρήμα» θα εισπράττει προμήθειες και θα τοποθετείται βλέποντας τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της αμερικανικής οικονομίας. Όπως και το ESG, έτσι και η αποδολαριοποίηση είναι μια νέα τάση που σύντομα θα βρίσκεται στο παρελθόν.

* Ο Ηλίας Αρβανιτάκης είναι Οικονομολόγος - Αναλυτής, Morgan Stanley.