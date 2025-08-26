Απειλές Τραμπ σε Ευρώπη για νέους δασμούς - Την κατηγορεί για «διακρίσεις» σε βάρος αμερικανικών εταιρειών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε τη Δευτέρα σε νέες απειλές για την επιβολή τελωνειακών δασμών και περιορισμών στις εξαγωγές χωρών οι οποίες, κατ’ αυτόν βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

«Οι φόροι ή οι νόμοι για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές, έχουν σχεδιαστεί σε όλες τις περιπτώσεις για να γίνονται διακρίσεις σε βάρος αμερικανικών εταιρειών ή για να πλήττονται», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Τα σχόλια αυτά μοιάζουν να έχουν στο στόχαστρο ειδικά ευρωπαϊκές χώρες και οργανισμούς που έχουν υιοθετήσει νόμους για τη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει εγκρίνει την «πράξη για τις ψηφιακές αγορές» (DMA) και τον «κανονισμό για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών» (DSA), που αφορούν τον ανταγωνισμό και τον έλεγχο του περιεχομένου.

Η Βρετανία εξάλλου επιβάλλει φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Αν δεν καταργηθούν τα μέτρα που κάνουν «διάκριση» σε βάρος των αμερικανικών εταιρειών, ο Τραμπ δεν απέκλεισε την επιβολή «επιπρόσθετων μεγάλων τελωνειακών δασμών» στα προϊόντα των χωρών που τα εφαρμόζουν, καθώς και περιορισμούς στις εξαγωγές ημιαγωγών και τεχνολογιών των ΗΠΑ σε αυτές.

«Η Αμερική και οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες δεν είναι πλέον ούτε '‘κουμπαράς'’ ούτε '‘χαλάκι'’ του κόσμου», έγραψε ακόμη.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ ακύρωσε διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για το εμπόριο εξαιτίας φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες που σχεδίαζε να θεσπίσει η Οτάβα και αφορούσε κυρίως αμερικανικούς πολυεθνικούς κολοσσούς, όπως οι Alphabet, Amazon και Meta.

Η καναδική κυβέρνηση ακύρωσε το μέτρο μερικά 24ωρα αργότερα.