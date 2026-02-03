«Άνοιγμα» της Κομισιόν στη Βρετανία για μια συνεργασία τελωνειακής ένωσης

Ο Επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε την Τρίτη στο BBC πως η Κομισιόν θα ήταν ανοιχτή στο να συζητήσει ενδεχόμενο στενότερων εμπορικών δεσμών με τη Βρετανία και την πιθανότητα συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο επί μιας τελωνειακής ένωσης.

Ο ίδιος ανέφερε πως η είπε ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να συμμετάσχει» αν το ΗΒ θέλει να διερευνήσει αυτή την κίνηση, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως το κυβερνών κόμμα του Κιρ Στάρμερ δέχεται πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Μετά από συνάντηση που είχε με την Βρετανία ΥΠΟΙΚ, Ρέιτσελ Ριβς, ο Λετονός αξιωματούχος σημείωσε πως η Βρετανία και η ΕΕ θα μπορούσαν να καταργήσουν «τα περισσότερα» ελέγχους τροφίμων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης.

Παράλληλα, «άνοιξε την πόρτα» ια την ένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα αμυντικών δανείων της ΕΕ ύψους 150 δισ. ευρώ, μετά την αποτυχία των συνομιλιών για μια συμφωνία πέρυσι.

Από την πλευρά της, η η Ριβς υποστήριξε ότι οι ισχυρότεροι δεσμοί είναι όλο και πιο σημαντικοί, καθώς «οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου οι κανόνες είναι λιγότερο σαφείς».

Το BBC σχολίασε πως τελωνειακή ένωση θα εξαλείψει τους δασμούς ή τους φόρους σε ορισμένα ή όλα τα εμπορεύματα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Ωστόσο, οι επικριτές επισημαίνουν ότι θα περιορίσει επίσης σοβαρά την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να συνάπτει εξατομικευμένες παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες, καθώς η ΕΕ θα επιβάλει κοινό δασμό σε όλα τα εμπορεύματα που προέρχονται από περιοχές εκτός της τελωνειακής ένωσης και θα αναμένεται από το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμορφώνεται με τα κοινά πρότυπα.

Σε ερώτηση για το αν οι Βρυξέλλες θα δέχονταν συνομιλίες για την επανένταξη της Βρετανίας στην τελωνειακή ένωση, ο Ντομπρόβσκις απάντησε: «Δεν μπορώ να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα, αλλά μπορώ να πω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με ανοιχτό μυαλό και να αναζητήσουμε τους τομείς συνεργασίας».