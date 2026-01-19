Ανάπτυξη 5% στο ΑΕΠ της Κίνας το 2025 - Ρεκόρ στο εμπορικό πλεόνασμα, με 1,2 τρισ. δολάρια

Ανάπτυξη 5% εμφάνισε για το σύνολο του 2025 η οικονομία της Κίνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ασιατική χώρα τη Δευτέρα, ενώ οι διεθνείς αναλυτές υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει το δεύτερο μεγαλύτερο ΑΕΠ του κόσμου εν μέσω των εμπορικών συγκρούσεων με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, από την κατάρρευση του τομέα των ακινήτων το 2021, το Πεκίνο έχει κατευθύνει τους πόρους προς τον βιομηχανικό τομέα και όχι προς τους καταναλωτές, προκειμένου να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης, δημιουργώντας ενδημική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και αναγκάζοντας τα εργοστάσια να αναζητήσουν αγοραστές στο εξωτερικό.

Πέρυσι, η εισχώρηση της Κίνας στις παγκόσμιες αγορές προχώρησε περισσότερο από ποτέ, οδηγώντας σε ένα ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, 20% υψηλότερο από το 2024 και ισοδύναμο με το μέγεθος μιας από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, όπως η Σαουδική Αραβία.

Ενώ οι αποστολές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά ένα πέμπτο, αυξήθηκαν απότομα προς τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς οι παραγωγοί κατέκτησαν νέες αγορές για να προστατευθούν από τις επιθετικές δασμολογικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες αντιμετωπίζει την αμφισβήτηση της αμερικανικής ηγεμονίας από το Πεκίνο.

«Τα πάμε καλά στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική και δεν χρειαζόμαστε αυτή την αγορά», δήλωσε ο Ντέιβ Φονγκ, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης τριών εργοστασίων στη νότια Κίνα που κατασκευάζουν τα πάντα, από σχολικές τσάντες έως εξοπλισμό αναρρίχησης και βιομηχανικά μηχανήματα. Περίπου το 15% των παραγγελιών του προέρχονταν από τις ΗΠΑ, αλλά τώρα έχουν μειωθεί σε ελάχιστο ποσοστό.

Προβλήματα στο εσωτερικό

Ωστόσο, η επιτυχία των εξαγωγικών κατασκευαστών της Κίνας έρχεται σε αντίθεση με τη συνεχιζόμενη αδυναμία των τομέων της οικονομίας που εστιάζουν στην εγχώρια αγορά. Τα στοιχεία της Δευτέρας υπογράμμισαν αυτή τη διαφορά: η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,9% το 2025, ξεπερνώντας την αύξηση των λιανικών πωλήσεων κατά 3,7%, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 17,2%.

Και εκτός αν το Πεκίνο καταφέρει να ανακατευθύνει τους πόρους προς τους καταναλωτές και να τονώσει τους τομείς που εξαρτώνται από τις εγχώριες δαπάνες, η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη κινδυνεύει να επιβραδυνθεί απότομα, σύμφωνα με αναλυτές. Ενώ η Κίνα αναμένεται να στοχεύσει και πάλι σε ρυθμό περίπου 5% φέτος, μια δημοσκόπηση του Reuters προέβλεψε ανάπτυξη 4,5% για το 2026.

Η εξάρτηση από τις εξαγωγές για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα δεν αποτελεί επιλογή. Αν το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας αυξανόταν κάθε χρόνο με τον ίδιο ρυθμό που αυξήθηκε το 2025, θα ισοδυναμούσε με το μέγεθος της οικονομίας της Γαλλίας, περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2030, και της Γερμανίας, 5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2033, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς το εμπορικό πλεόνασμα θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται με αυτόν τον ρυθμό επ' αόριστον στο μέλλον, αν μη τι άλλο επειδή αυτό θα προκαλούσε μια ευρύτερη προστατευτική αντίδραση στο εξωτερικό», δήλωσε ο Κρίστοφερ Μπέντορ, οικονομολόγος της Gavekal Dragonomics.

Η οικονομία αυξήθηκε κατά 4,5% το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες των αναλυτών, αλλά επιβραδύνοντας σε χαμηλό τριών ετών από το ρυθμό 4,8% του τρίτου τριμήνου, καθώς η κατανάλωση και οι επενδύσεις επιβραδύνθηκαν.

Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας το 2025 ήταν «δύσκολη», δήλωσε ο Κανγκ Γι, επικεφαλής της NBS, την Δευτέρα, αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα και προκλήσεις, όπως η ισχυρή προσφορά και η αδύναμη ζήτηση.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία συρρικνώθηκαν κατά 3,8% το 2025, η πρώτη ετήσια πτώση από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία το 1996 – ένα σημάδι ότι οι τοπικές κυβερνήσεις βρίσκονται υπό πίεση να μειώσουν το χρέος αντί να κατασκευάζουν νέους δρόμους και γέφυρες, που είναι η συνήθης στρατηγική τους για την ανάπτυξη.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν επίσης κατά 6,4%, καθώς οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν λόγο να επεκταθούν σε μια οικονομία που πλήττεται από πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, όπου τα νοικοκυριά προτιμούν να αποταμιεύουν παρά να ξοδεύουν.

Ο Σκοτ Γιανγκ, ιδιοκτήτης εργοστασίου που κατασκευάζει βαλβίδες σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται σε έργα ακινήτων και υποδομών στην ανατολική Κίνα, αισθάνεται από πρώτο χέρι τις εγχώριες πιέσεις.

«Αν ο κλάδος των ακινήτων δεν πάει καλά, ο αντίκτυπος σε ολόκληρο τον κλάδο μας είναι πολύ μεγάλος. Το ίδιο ισχύει και για τις υποδομές» σημείωσε ο Γιανγκ.

«Είναι δύσκολο να το ποσοτικοποιήσω, αλλά ποιοτικά αυτός ο χειμώνας είναι παγωμένος».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι δεν έχει λύσεις, ειδικά χωρίς κεφάλαια για την αναβάθμιση των προϊόντων του εργοστασίου: «Αν τα κέρδη μας τα τελευταία χρόνια δεν ήταν πολύ καλά, από πού θα προέλθουν οι επενδύσεις;»

Στο επίκεντρο η τόνωση της ζήτησης

Για να βοηθήσει μικρές επιχειρήσεις όπως αυτή του Γιανγκ και να διευκολύνει την πρόσβαση σε πιστώσεις σε ολόκληρη την οικονομία, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε την Πέμπτη ένα στοχευμένο πακέτο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, που περιλαμβάνει ένα νέο πρόγραμμα 1 τρισεκατομμυρίου γουάν (144 δισεκατομμύρια δολάρια) για ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, οι αναλυτές λένε ότι η προσφορά πιστώσεων είναι επαρκής εδώ και χρόνια και ότι το κομμάτι που λείπει είναι η ζήτηση.

Οι πολιτικές της Πεκίνου από την πλευρά της ζήτησης περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής σταδιακές ετήσιες αυξήσεις των ελάχιστων συντάξεων και άλλων παροχών κοινωνικής πρόνοιας, όπως η φροντίδα των παιδιών ή η υποστήριξη των διδάκτρων, οι οποίες αποσκοπούν επίσης στην ανάσχεση της δημογραφικής μείωσης. Τα στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ότι ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων καταναλωτικών αγαθών από πέρυσι παρατάθηκε έως το 2026.

Αυτές οι πολιτικές δεν παρέχουν επαρκή στήριξη, σύμφωνα με τους αναλυτές.