Οι Αμερικανοί επενδυτές αποεπένδυσαν από πιο ριψοκίνδυνα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και επένδυσαν σημαντικά στην ασφάλεια των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς κατά την εβδομάδα που έληξε στις 6 Αυγούστου, τρομαγμένοι από τους νέους εμπορικούς δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα αποθαρρυντικά οικονομικά στοιχεία.

Απέσυραν καθαρά 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια από αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες πωλήσεις από τις 25 Ιουνίου, ενώ διοχέτευσαν καθαρά 78,85 δισεκατομμύρια δολάρια - το μεγαλύτερο ποσό από τις 4 Δεκεμβρίου - σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper.

«Η βασική μας πρόβλεψη παραμένει ότι ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ θα σταθεροποιηθεί σε περίπου 15% - αρκετά για να επιβαρύνει την ανάπτυξη και να αυξήσει τον πληθωρισμό, αλλά όχι αρκετά για να εκτροχιάσει την αμερικανική οικονομία ή την άνοδο των μετοχών», δήλωσε ο Μαρκ Χέφελε, Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων της UBS Global Wealth Management.

«Αναμένουμε ότι η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα θα συνεχιστεί, αλλά πιστεύουμε ότι οι επενδυτές πρέπει να παραμείνουν πιστοί στον μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό τους σχεδιασμό».

Ο τομέας των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων μικρής κεφαλαιοποίησης υπέστη τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες καθαρές πωλήσεις από τις 18 Δεκεμβρίου, ύψους περίπου 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, εν τω μεταξύ, είχαν καθαρές πωλήσεις ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, τα τομεακά αμοιβαία κεφάλαια ήταν καθαροί αποδέκτες εβδομαδιαίων εισροών ύψους 806 εκατομμυρίων δολαρίων, με τις υπηρεσίες επικοινωνιών και τη βιομηχανία να προηγούνται, εξασφαλίζοντας καθαρές εισροές ύψους 1,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 586 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.

Τα εβδομαδιαία καθαρά κεφάλαια που επενδύθηκαν σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, εν τω μεταξύ, σημείωσαν άνοδο σε υψηλό 11 εβδομάδων, φτάνοντας τα 7,39 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.