Αμοιβαία κεφάλαια: Σε χαμηλό 5 εβδομάδων οι εισροές, λόγω των ανησυχιών για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η διεθνής ανησυχία των επενδυτών για την Τεχνητή Νοημοσύνη προκάλεσε τη μεγαλύτερη κάμψη στις εισροές προς τα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των τελευταίων 5 εβδομάδων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η LSEG.

Για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Ιανουαρίου, το ποσό που «έριξαν» οι επενδυές στα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ανήλθε στα 19,75 δισ. δολαρία, το μικρότερο από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Ιανουαρίου.

Το Reuters υπενθυμίζει πως η εξέλιξη ήρθε καθώς την Τετάρτη η Nvidia ανακοίνωσε ότι η αύξηση των τριμηναίων εσόδων παρουσίασε κάμψη, παρά το ότι ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

«Πιστεύουμε ότι οι μεγάλες κινήσεις της αγοράς τους τελευταίους μήνες θα πρέπει να αποτελέσουν αφορμή για την αναθεώρηση των χαρτοφυλακίων», δήλωσε ο Μαρκ Χέφελ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της UBS Global Wealth Management.

«Οι υψηλότερες από το αναμενόμενο κεφαλαιουχικές δαπάνες και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα στον τομέα της AI» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ανά περιοχή και κλάδο

Σύμφωνα με την LSEG, τα ευρωπαϊκά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν εβδομαδιαίες εισροές ύψους 11,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από καθαρές αγορές ύψους 18,61 δισεκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα ασιατικά και αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν καθαρές εισροές ύψους 3,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 2,01 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.

Τα τομεακά αμοιβαία κεφάλαια παρουσίασαν μικτά αποτελέσματα, καθώς τα βιομηχανικά, τα μεταλλουργικά και τα μεταλλευτικά εξασφάλισαν καθαρές εισροές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,02 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα, ενώ τα χρηματοοικονομικά και τα τεχνολογικά αντιμετώπισαν εκροές ύψους 2,55 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 257 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.

Οι εισροές σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, εν τω μεταξύ, μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, στα 12,68 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο τομέας των βραχυπρόθεσμων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων έλαβε 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια, το μικρότερο εβδομαδιαίο καθαρό ποσό από τις 21 Ιανουαρίου. Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια σε ευρώ και τα εταιρικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια είχαν εισροές 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς σημείωσαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία καθαρή αγορά σε τρεις εβδομάδες, περίπου 19,97 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα αμοιβαία κεφάλαια σε χρυσό και πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν αύξηση της ζήτησης την τελευταία εβδομάδα, καθώς αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια προσέλκυσαν εισροές αξίας 5,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο ποσό από τις 22 Οκτωβρίου.

Στις αναδυόμενες αγορές, τα αμοιβαία κεφάλαια μετοχών παρέμειναν δημοφιλή για δέκατη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια προσέλκυσαν καθαρές επενδύσεις ύψους 11,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι επενδυτές επίσης επένδυσαν 3,13 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τα στοιχεία για συνολικά 28.718 αμοιβαία κεφάλαια.