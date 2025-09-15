Alphabet: Η μητρική της Google ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση του 1 τρισ. δολαρίων

Το φράγμα των 3 τρισ. δολαρίων σε αξία κεφαλαιοποίησης ξεπέρασε τη Δευτέρα η Alphabet (μητρική της Google) εν μέσω της ανόδου που σημειώνουν οι μεγάλοι τεχνολογικοί «κολοσσοί» των ΗΠΑ και καθώς δεν φαίνονται σημάδια κάμψης στη ζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στις 18:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) οι μετοχές της Alphabet κατέγραφε άνοδο 3,2% με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα 3,2 τρισ. δολάρια, έχοντας πλέον σημειώσει άνοδο άνω του 30% φέτος, σε σύγκριση με το 15% του Nasdaq.

Σημειώνεται πως οι μόνες 3 εισηγμένες που βρίσκονται πάνω από την κεφαλαιοποίηση της Alphabet είναι η Microsoft, Nvidia και Apple.

Το ορόσημο των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έρχεται περίπου 20 χρόνια μετά την IPO της Google και λίγο περισσότερο από 10 χρόνια μετά τη δημιουργία της Alphabet ως εταιρείας χαρτοφυλακίου, με την Google ως κύρια θυγατρική της.