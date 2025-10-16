«Άλμα» για τις γαλλικές μετοχές μετά την ψήφο εμπιστοσύνης στον Λεκορνί - Σημειώθηκε ρεκόρ επταμήνου

Οι γαλλικές μετοχές ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών την Πέμπτη, μετά την επιτυχή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ενώ η άνοδος της Nestle ενίσχυσε την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 0,7%, με τα κέρδη στις μετοχές τροφίμων και ποτών να αντισταθμίζουν την πτώση στις μετοχές των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί «επέζησε» δύο ψηφοφοριών εμπιστοσύνης χάρη στην υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος που εξασφάλισε την τελευταία στιγμή. Την υποστήριξη αυτήν την εξασφάλισε χάρη στην αναστολή της αμφισβητούμενης μεταρρύθμισης των συντάξεων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι γαλλικές μετοχές blue-chip σημείωσαν άνοδο 1,4%, η απόδοση των 10ετών ομολόγων της χώρας έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο μηνών και το ευρώ σημείωσε άνοδο.

«Όσον αφορά τις μετοχές στη Γαλλία, θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια αναπροσαρμογή με τις παγκόσμιες προοπτικές σε αντίθεση με τις αμιγώς εγχώριες, επειδή οι ανησυχίες γύρω από την πολιτική αβεβαιότητα έχουν μειωθεί», δήλωσε η Λίλιαν Σοβίν, επικεφαλής της κατανομής περιουσιακών στοιχείων στην Coutts.

Οι γαλλικές μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 11% από την αρχή του έτους, υπολείπονται όμως της ανόδου άνω του 21% του γερμανικού DAX και της ανόδου 35% του ισπανικού IBEX 35.

Η Σοβίν σημείωσε ότι η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας θα μπορούσε να συνεχιστεί εάν το έλλειμμα της χώρας - σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρυσι - παρέμενε «υπερβολικά μεγάλο για πολύ καιρό».

Οι μετοχές της Nestle σημείωσαν άνοδο 9,3%, τη μεγαλύτερη από το 2008, μετά την ανακοίνωση από τη μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασμένων τροφίμων στον κόσμο για πωλήσεις υψηλότερες από τις αναμενόμενες και την προκήρυξη 16.000 απολύσεων υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Philipp Navratil.

Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη των μεγάλων αμερικανικών και ευρωπαϊκών εταιρειών αυτή την εβδομάδα συνέβαλαν επίσης στη βελτίωση του κλίματος μετά τις ανησυχίες της περασμένης εβδομάδας σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG IBES, οι εταιρείες του STOXX 600 αναμένεται να σημειώσουν αύξηση 0,5% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, από 0,2% πτώση που προβλεπόταν πριν από μία εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών τραπεζών και των εταιρειών άμυνας θα είναι «ενδιαφέροντα να παρακολουθήσουμε», δήλωσε η Janet Mui, επικεφαλής της ανάλυσης αγοράς στην RBC Brewin Dolphin, λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των μετοχών τους από την αρχή του έτους.

Ο γερμανικός κατασκευαστής εργαστηριακών αναλωσίμων Sartorius και η γαλλική θυγατρική του Sartorius Stedim Biotech σημείωσαν άνοδο 7,6% και 9,6% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και των προβλέψεων των εταιρειών.

Η Pernod Ricard σημείωσε άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση των πωλήσεων του πρώτου τριμήνου από τον γαλλικό κατασκευαστή αλκοολούχων ποτών.

Η βρετανική Whitbread σημείωσε πτώση 10,3% μετά την ανακοίνωση από τον ξενοδοχειακό και όμιλο εστιατορίων πτώσης 7% στα εξαμηνιαία κέρδη λόγω της μείωσης των πωλήσεων τροφίμων και ποτών.

Η γερμανική φαρμακευτική και τεχνολογική εταιρεία Merck KGaA έδωσε συγκρατημένες προβλέψεις για το 2026, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να σημειώσουν πτώση 3,9%.