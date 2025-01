Αιφνιδιασμένες οι Big Tech με το DeepSeek: Πώς αντέδρασαν OpenAI, Microsoft, Nvidia και Ίλον Μασκ

Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που προσέλκυσε η startup κινέζικη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, DeepSeek, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT, Σαμ Άλτμαν προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ όπου τόνισε ότι: «Το r1 της DeepSeek είναι ένα εντυπωσιακό μοντέλο, ιδιαίτερα σχετικά με αυτό που είναι σε θέση να επιτύχει για την τιμή του».

Ο Άλτμαν πρόσθεσε αναφερόμενος στον κινεζικό ανταγωνιστή του ότι «εμείς προφανώς θα παραδώσουμε πολύ καλύτερα μοντέλα» σημειώνοντας πάντως ότι «είναι θεμιτά αναζωογονητικό να έχουμε έναν νέο ανταγωνιστή».

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.



we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.