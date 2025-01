Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρειάστηκαν μόλις μία συνεδρίαση στην Wall Street και μία ανακοίνωση από πλευράς μιας εταιρείας που μετρά μόλις ένα χρόνο ζωής, της κινεζικής AI startup DeepSeek, για να οδηγηθούν οι τεχνολογικές μετοχές σε μαζικό sell off τη Δευτέρα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, υπό την ονομασία «DeepSeek R1», ήρθε για να ταράξει τα νερά στις αγορές και να κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών ως προς τη βιωσιμότητα της δυτικής κυριαρχίας στον τομέα AI.

Το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης αναπτύχθηκε από την DeepSeek, μια startup που ιδρύθηκε το 2023 και κατάφερε με κάποιο τρόπο μια σημαντική ανακάλυψη που ο διάσημος επενδυτής τεχνολογίας Μαρκ Αντρέεσεν έχει αποκαλέσει «η στιγμή Σπούτνικ της Tεχνητής Nοημοσύνης».

Ο Αντρέεσεν, υποστηρικτής του Τραμπ και συνιδρυτής της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων της Silicon Valley Andreessen Horowitz, αποκάλεσε το DeepSeek «μία από τις πιο εκπληκτικές και εντυπωσιακές ανακαλύψεις που έχω δει ποτέ», σε ανάρτησή του στο X.

Deepseek R1 is one of the most amazing and impressive breakthroughs I’ve ever seen — and as open source, a profound gift to the world. 🤖🫡