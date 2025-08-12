Αγορές συναλλάγματος εν αναμονή των στοιχείων πληθωρισμού στις ΗΠΑ - Το ευρώ κερδίζει 0,06% στα 1,16 δολάρια

Οι αγορές συναλλάγματος παρέμειναν σε στάση αναμονής την Τρίτη, καθώς η απροθυμία των επενδυτών να αναλάβουν μεγάλα ρίσκα πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ - καθοριστικών για τις προσδοκίες σχετικά με την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) - περιόρισε τις κινήσεις, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη μείωση επιτοκίων στην Αυστραλία.

Μια συγκρατημένη ένδειξη αύξησης των τιμών στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα, προσδοκία που ενισχύθηκε μετά τα ελαφρώς χαμηλότερα στοιχεία μισθοδοσίας της περασμένης εβδομάδας.

Αντίθετα, τυχόν ενδείξεις ότι οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτούν τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να ωθήσουν την κεντρική τράπεζα να παραμείνει στάσιμη, προκαλώντας περαιτέρω τριβές με τον πρόεδρο, ο οποίος πιέζει για μειώσεις επιτοκίων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο δομικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα αυξηθεί κατά 0,3% τον Ιούλιο, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3%. Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 89% για μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου.

Πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,1621 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 172,2450 γεν, στο 0,8639 με τη στερλίνα και στο 0,9411 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,10% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 148,2410 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,18% και διαμορφώνεται στα 1,3452 δολάρια, μετά τα στοιχεία που έδειξαν περαιτέρω αλλά πιο αργή εξασθένηση της αγοράς εργασίας στη Βρετανία, ενώ η αύξηση μισθών παρέμεινε ισχυρή, στοιχείο που εξηγεί την επιφυλακτικότητα της Τράπεζας της Αγγλίας απέναντι σε νέες μειώσεις επιτοκίων.

Τα στοιχεία είναι απίθανο να αλλάξουν τις εκτιμήσεις για την πορεία της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία μείωσε τα επιτόκια μόλις την περασμένη εβδομάδα με οριακή πλειοψηφία (5-4).

Ο Σαντζάι Ράτζα, επικεφαλής οικονομολόγος για το Ηνωμένο Βασίλειο στη Deutsche Bank, χαρακτήρισε τα στοιχεία «οριακά θετικά» και τόνισε ότι δεν υπάρχει ένδειξη επιτάχυνσης της χαλάρωσης στην αγορά εργασίας, προσθέτοντας όμως ότι «ο κίνδυνος δεν έχει ακόμη περάσει». Προβλέπει σταδιακή συνέχιση της χαλάρωσης της πολιτικής.

Το αυστραλιανό δολάριο υποχώρησε 0,18% στα 0,6502 δολάρια (AUD=D3), μετά την ευρέως αναμενόμενη απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Η τράπεζα επικαλέστηκε επιβράδυνση του πληθωρισμού και χαλάρωση της αγοράς εργασίας, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις για περαιτέρω μειώσεις.

«Εκτιμούμε ότι είναι πιθανότερη μια ακόμη μείωση τον Νοέμβριο, με το επιτόκιο μετρητών να διατηρείται στο 3,35% για μεγάλο διάστημα», ανέφερε σε σημείωμα ο Άνταμ Μπόιτον, επικεφαλής οικονομικών της ANZ στην Αυστραλία.

Οι αγορές συναλλάγματος αγνόησαν την αναμενόμενη ανακοίνωση του Τραμπ για παράταση 90 ημερών στην αναστολή επιβολής σημαντικά υψηλότερων δασμών στις κινεζικές εισαγωγές.

Καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα αποτρέψει τριψήφιους δασμούς, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι Nvidia και AMD συμφώνησαν να διαθέσουν το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις στην Κίνα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν άδειες εξαγωγής ημιαγωγών.

Το bitcoin ενισχύθηκε περίπου στα 119.100 δολάρια, αφού τη Δευτέρα είχε φτάσει στα 122.308,25 δολάρια, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό των 123.153,22 δολαρίων από τα μέσα Ιουλίου.