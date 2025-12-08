Αγορές: Χρυσό και τεχνολογία ξεχωρίζει η Goldman Sachs

Η Goldman Sachs πέρα από τις δικές της προβλέψεις που βασίζονται στις μελέτες των χρηματιστηριακών αναλυτών της, παρουσιάζει ακόμα πιο εμπεριστατωμένες εκθέσεις που βασίζονται στις εκτιμήσεις των θεσμικών επενδυτών που συνεργάζονται μαζί της. Αυτών δηλαδή που αποφασίζουν για το πού θα επενδύσουν τρισεκατομμύρια δολάρια.

Έτσι την περασμένη εβδομάδα στον εξειδικευμένο οικονομικό τηλεοπτικό σταθμό CNBC, η Goldman Sachs παρουσίασε μια έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Marquee, με τη συμμετοχή περισσότερων από 900 θεσμικών επενδυτών, πελατών της. Στους θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβάνονται συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρίες όπως η CalPERS και η BlackRock, hedge funds και private equity funds, όπως η Renaissance Technologies και η KKR, κεντρικές τράπεζες και κρατικά funds, όπως το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας καθώς και άλλοι οικονομικοί και επενδυτικοί φορείς.

Τι έδειξε αυτή η έρευνα; Το βασικό συμπέρασμα είναι οι θεσμικοί επενδυτές διπλασιάζουν τις τοποθετήσεις τους σε χρυσό και παραμένουν πιστοί στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ενόψει του 2026. Αγοράζουν δηλαδή φυσικό χρυσό, μετοχές χρυσορυχείων, «χάρτινο» χρυσό μέσω ETFs, καθώς και μετοχές των Big Tech, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος διατηρεί τις υψηλότερες προσδοκίες απόδοσης και για το 2026.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η πρόσφατη πίεση που ασκείται κατά τη διάρκεια του Q4 πάνω στις τιμές του χρυσού όσο και στις μετοχές της τεχνολογίας είναι πιθανότατα προσωρινή. Και δεν αποτελεί ένδειξη απώλειας της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης σε αυτά τα δύο «assets». Μιας εμπιστοσύνης που παρ’ όλο που αντλείται από διαφορετικές θεωρήσεις πάνω στα συγκεκριμένα «assets», δείχνει να εδραιώνεται στη συνείδηση των διαχειριστών των θεσμικών επενδυτών.

Χρυσός

Το 70% των θεσμικών επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφερε ότι περιμένει άνοδο της τιμής του χρυσού μέσα στο 2026. Ενώ αντίθετα, μόλις το 5% βλέπει πτώση, με στόχο τα επίπεδα των $3.500/oz - $4.000/oz μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Το 36% βλέπει τον χρυσό σε τιμές υψηλότερες των $5.000 δολαρίων/oz., ενώ το 33% εκτιμά ότι ο χρυσός θα κυμανθεί μεταξύ των $4.500/oz και $5.000/oz.

Οι τρεις λόγοι της ανοδικής ώθησης των τιμών του χρυσού σύμφωνα με τις απαντήσεις των θεσμικών επενδυτών στην πλατφόρμα Marquee της Goldman Sachs, είναι οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed, οι ανησυχίες για την αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η συνέχιση των συστηματικών αγορών χρυσού από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών.

Στα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρεται ότι όλοι έχουν στραφεί φέτος προς τον χρυσό. Από τους μικροεπενδυτές μέχρι τα hedge funds. Αντιμετωπίζοντας τον χρυσό, από παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής έως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού, και από αντιστάθμισμα στην υποχώρηση του δολαρίου έως ένα δυναμικό «asset» με υψηλή ρευστότητα. Εξ ου και το ενδιαφέρον για μετοχές εξόρυξης χρυσού.

Big Tech (μετοχές τεχνολογίας)

Στην έρευνα της Goldman Sachs, οι θεσμικοί επενδυτές βλέπουν τις ίδιες τάσεις που κυριάρχησαν το 2025 να συνεχίζονται και το 2026, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να παραμένει κυρίαρχη, παρ’ όλο που δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μιας επιβράδυνσης της.

Ο κλάδος των μετοχών της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (TMT / Technology, Media & Telecom) είναι ο πιο δημοφιλής για το 2026 με το 44% των θεσμικών επενδυτών να επιλέγουν για τα χαρτοφυλάκια τους, μετοχές όπως τις Apple, Microsoft, Nvidia, Google (Alphabet), Amazon, Meta, Tesla, Broadcom, TSMC, AMD, Adobe, Salesforce, Oracle, Palantir, Netflix, Disney, Warner Bros Discovery, Comcast (NBCUniversal), Spotify, Tencent Music, Roblox, Take-Two, Electronic Arts, Verizon, AT&T, T-Mobile, Deutsche Telekom, Vodafone, China Mobile, Reliance Jio και América Móvil.

Αντίθετα με τον κλάδο των TMT, που είναι ο κλάδος που «θα νικήσει» (the sector to beat), ο κλάδος των καταναλωτικών μετοχών είναι ο λιγότερο δημοφιλής και ο πλέον αδύναμος. Όχι μόνο λόγω της επιβολής των δασμών, αλλά και λόγω της ανάπτυξης των ΗΠΑ που χαρακτηρίζεται ως τύπου «Κ». Με τους περισσότερους πολίτες λόγω της συμπίεσης των εισοδημάτων τους, να περιορίζουν τις καταναλωτικές τους δαπάνες και να κατευθύνονται σε προϊόντα χαμηλού κόστους.

Και ενώ για τον χρυσό δεν εκφράζονται ανησυχίες και δεν αναφέρονται πηγές κινδύνων, για τις «Big Tech» σύμφωνα με την Goldman Sachs ελλοχεύει αφενός ο κίνδυνος της βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης και αφετέρου η διάψευση των υψηλών προσδοκιών για τη μεγέθυνση των εταιρειών ΑΙ και των κερδών που θα έπρεπε να τη συνοδεύουν.