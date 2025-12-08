Wall Street

Οι καλύτεροι οικονομικοί δείκτες είναι η ίδια η αγορά. Η intermarket ανάλυση, η τεχνική εικόνα και οι ροές κεφαλαίων δείχνουν οικονομική επιτάχυνση και αποκαλύπτουν πού τοποθετείται το smart money σε ένα ολοένα πιο κυκλικό, risk-on περιβάλλον.

1) Ο δείκτης μεταφορών ξεσπά ανοδικά:

Το IYT (iShares Transportation Average ETF - IYT δίνει σήμα που δεν ταιριάζει με bearish αφήγημα.

Το IYT, ο βασικός δείκτης μεταφορών, σημειώνει ξεκάθαρο breakout σε νέα ιστορικά υψηλά, διασπώντας μια πολυετή οριζόντια ζώνη αντίστασης (overhead resistance). Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς ο κλάδος των μεταφορών αποτελεί ιστορικά έναν από τους πιο αξιόπιστους «καθρέφτες» της πραγματικής οικονομίας.

Όταν ο κλάδος μεταφορών ξεσπά ανοδικά, αυτό σημαίνει:

1) Περισσότερα αγαθά σε κυκλοφορία και κίνηση.

2) Αύξηση στις παραγγελίες προς επιχειρήσεις.

3) Περισσότερη κατανάλωση και παραγωγή σε εργοστάσια και αποθήκες.

4) Περισσότερη ζήτηση στην πραγματική οικονομία.

Transition κεφαλαίων προς επιθετικά και όχι αμυντικά assets

Με απλά λόγια:

More goods delivered = healthier economy = bullish market conditions.

Ιστορικά δεν καταγράφεται bull market χωρίς συμμετοχή των μεταφορών και οι μεταφορές δεν παρουσιάζουν ανοδικά ξεσπάσματα (breakout) όταν η οικονομία επιβραδύνει.

Η πρόσφατη διάσπαση αποτελεί ένα από τα πιο καθαρά και αξιόπιστα bullish σήματα του τρέχοντος περιβάλλοντος.

2) Μικρή κεφαλαιοποίηση (IWM) και τα υψηλού ρίσκου etfs (SPHB) επιβεβαιώνουν την κυκλική στροφή προς risk-on επενδύσεις.

Η αμερικάνικη αγορά από τις αρχές 04/2025 όπως αποτυπώνεται τεχνικά στρέφεται προς επιθετική μετοχική έκθεση, με υπεραπόδοση των μετοχών υψηλής μεταβλητότητας (SPHB) έναντι του S&P500.

Αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι οι επενδυτές αναλαμβάνουν περισσότερο ρίσκο, προεξοφλώντας οικονομική επιτάχυνση κι όχι επιβράδυνση.

3) Η μεγάλη εικόνα για τις small–mid caps: πιθανό πολυετές breakout

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ (IWM) βρίσκεται σε διάσπαση ενός πενταετούς εύρους τιμών, έπειτα από χρόνια υπο-απόδοσης έναντι του S&P 500.

Αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι οι επενδυτές αναλαμβάνουν περισσότερο ρίσκο, προεξοφλώντας οικονομική επιτάχυνση κι όχι επιβράδυνση.

3) Η μεγάλη εικόνα για τις small–mid caps: πιθανό πολυετές breakout

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ (IWM) βρίσκεται σε διάσπαση ενός πενταετούς εύρους τιμών, έπειτα από χρόνια υπο-απόδοσης έναντι του S&P 500.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει την παραγωγικότητα και την καινοτομία των μικρότερων επιχειρήσεων, ενώ ο επερχόμενος κύκλος μείωσης επιτοκίων αναμένεται να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης.

Intermarket ανάλυση: Το ενδιαφέρον για αμυντικές τοποθετήσεις καταρρέει έναντι στον S&P 500.

Ο λόγος των αμυντικών μετοχών έναντι του S&P 500 βρίσκεται σε σταθερά καθοδική τάση κάτω από όλους τους βασικούς κινητούς μέσους όρους.

Αυτό υποδηλώνει:

1) Μειωμένη ζήτηση για άμυνα και προστασία.



2) Αυξημένη προτίμηση σε κυκλικούς επιθετικούς κλάδους.



3) Ενίσχυση του risk-on περιβάλλοντος.

Σε περιβάλλον φόβου ύφεσης, οι low-volatility μετοχές θα έπρεπε να υπεραποδίδουν, όμως σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, είναι πλήρως απαξιωμένες.

4) Breadth Expansion: Η αγορά ενισχύει την εσωτερική της δομή.

Ο αριθμός των μετοχών του S&P 500 που βρίσκεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών έχει εξέλθει ανοδικά από το καθοδικό κανάλι (falling wedge pattern) από τον 06/2025.

Αυτό σημαίνει:

1) Διεύρυνση συμμετοχής στην ανοδική κίνηση των αγορών.



2) Ισχυρότερη τεχνική διάρθρωση καθώς περισσότερες μετοχές συμμετέχουν στην άνοδο.



3) Μικρότερη εξάρτηση από τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης.



Η ενίσχυση του breadth and participation αποτελεί ιστορικά έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες μεσοπρόθεσμης bull τάσης.

Μακροοικονομική ενίσχυση: Αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας (Jobless Claims) σε χαμηλό τριετίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας, ένα επίπεδο που δεν συναντάται σε οικονομίες που οδεύουν προς ύφεση.

Η σταθερότητα της αγοράς εργασίας επιβεβαιώνεται από την ακμάζουσα εικόνα του δείκτη μεταφορών και στηρίζει την κατανάλωση, την επιχειρηματικότητα αλλά και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Με βάση όλα τα παραπάνω σήματα, η τεχνική και διαγραμματική εικόνα, μαζί με την intermarket ανάλυση, αποκαλύπτουν ότι το positioning μετατοπίζεται καθαρά προς τα aggressive areas, χαρακτηριστικό γνώρισμα των bull markets και όχι αγορών που προεξοφλούν ύφεση.

Η εικόνα της αγοράς αλλάζει με τρόπο που δύσκολα αγνοείται:

Οι μεταφορές κάνουν breakout σε νέα ιστορικά υψηλά, τα small–mid caps βρίσκονται σε πολυετές σημεία διάσπασης, τα high-beta assets ηγούνται της ανόδου και τα αμυντικά προφίλ απαξιώνονται.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας παρουσιάζεται εξαιρετικά ανθεκτική, μειώνοντας δραστικά τις πιθανότητες ύφεσης.

Το σύνολο των ενδείξεων ευθυγραμμίζεται σε ένα σαφές μήνυμα:

Η αγορά δεν αποπνέει σήματα κόπωσης, εκπέμπει σήματα επιτάχυνσης.

*Ο κ. Αναστάσιος Γάλλος, MBA, BSc, είναι Certified Portfolio Manager (Γ) και Director at Value Investments ike (αποκλειστικός συνεργάτης της Wealth Fund Services Ltd).

Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί το παρόν ως επενδυτική συμβουλή ούτε προτροπή ή υποκίνηση ή προσφορά για την αγορά ή πώληση ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε δεδομένα από δημόσιες πηγές και παρόλο που οι πληροφορίες που εκτίθενται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.