Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου η FED προχώρησε σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των επιτοκίων.

Οι παραπάνω δηλώσεις προκάλεσαν ένα τρομακτικό sell-off στις παγκόσμιες αγορές καθώς ο στόχος του 2% για τον πληθωρισμό πλέον απομακρύνεται.

Μήπως όμως οι επενδυτές πρέπει να αναθεωρήσουν εάν τα επιτόκια είναι ο καταλύτης για την άνοδο των αγορών;

Ταξιδεύοντας στο χρόνο πίσω παρατηρούμε ότι ο χαμηλός ρυθμός μείωσης των επιτοκίων τα έτη 1954,1960 ενώ επίσης την περίοδο 1971,1980,1984 καθώς και περίοδο 1995-1998 οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών.

Σε πλήρη αντίθεση των παραπάνω, η βίαιη μείωση των επιτοκίων το 1970, 1974, 1989, 2001, 2007 οδήγησαν σε συντριβή των αγορών.

Η άνοδος των αγορών την περίοδο της φούσκας του dot.com 1995-2000 πέραν από την είσοδο του Internet στη ζωή μας βασίστηκε σε ένα σημαντικό γεγονός. Τη μείωση των επιτοκίων σε περίοδο όπου οι εταιρείες στην Αμερική είχαν εντυπωσιακή άνοδο σε επίπεδο παραγωγικότητας ταυτόχρονα με πρόσβαση σε φθηνό χρήμα, (interesting rate cuts into improved productivity, into margin expansion).

Κασσάνδρες του κακού μιλούν για φούσκα στον κλάδο της τεχνολογίας, όμως ένας απλός τρόπος είναι να περπατήσουμε στον χρόνο και να συγκρίνουμε την περίοδο του dot.com με τη σημερινή.

Η είσοδος του AI φέρνει μία παράλληλη εικόνα αυξημένης παραγωγικότητας εν μέσω μείωσης επιτοκίων με εκείνη της περιόδου του dot.com.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε επίπεδο valuations και συγκριτικής απόδοσης.

Από τον Ιανουάριο του 1999 έως τον Μάρτιο του 2000 η άνοδος του NASDAQ 100 έφτασε στο 140% όταν η αντίστοιχη του NYSE ήταν σχεδόν αρνητική!



Σε πλήρη αντίθεση με τα σημερινά δεδομένα όπου τα τελευταία χρόνια ο τεχνολογικός δείκτης κινείται σε αγαστή σύμπνοια με τον ευρύτερο χρηματιστηριακό δείκτη της Νέας Υόρκης.

Οι τεχνολογικές μετοχές σήμερα είναι τεχνικά ανοδικές αλλά και ως διαγραμματική απεικόνιση σε όλα τα timeframes ο κλάδος που εδώ και 2 μήνες υπεραποδίδει του SP500.

Φυσικά, η τεχνολογία είναι η αιχμή του δόρατος σε όλα τα bull markets και θέλουμε ο Nasdaq να ηγείται του bull market αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό έναντι του sp500 όπως έγινε την περίοδο του dot.com.

To 2025 θα είναι χρονιά με μεγάλες διακυμάνσεις καθώς πολλές μετοχές έχουν εξαιρετικά ψηλό atr (average true range), έντονο εύρος διακύμανσης με βάση τη θεωρία του Wilder.

Τα επόμενα χρόνια η θεωρία της ιστορικής κανονικότητας του 2% πληθωρισμού πιθανόν να αναθεωρηθεί προς τα πάνω καθώς η πανδημία του 2020 ίσως άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πρέπει να κοιτάμε τον πληθωρισμό.

Οι μετοχές σήμερα είναι ακριβές αλλά κάνοντας timing με βάση τις αποτιμήσεις μπορεί να αποβεί καταστροφικό.

«Ο συνετός κερδοσκόπος δε διαφωνεί ποτέ με την τάση. Οι αγορές δεν είναι ποτέ λάθος, οι απόψεις είναι όμως συχνά». Jesse Livermore







*Ο Αναστάσιος Γάλλος, MBA, BSc, είναι Certified Portfolio Manager (Γ) και Director at Value Investments ike (αποκλειστικός συνεργάτης της Wealth Fund Services Ltd).

Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί το παρόν ως επενδυτική συμβουλή ούτε προτροπή ή υποκίνηση ή προσφορά για την αγορά ή πώληση ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε δεδομένα από δημόσιες πηγές και παρόλο που οι πληροφορίες που εκτίθενται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.