«Στο σφυρί» η άμαξα που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η αυθεντική άμαξα του 1890 που χρησιμοποιήθηκε στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλι Μπροντέ από την Έμεραλντ Φένελ πωλείται προς 100.000 αγγλικές λίρες.

Η ιππήλατη άμαξα που μετέφερε τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι στην ταινία τέθηκε προς πώληση στην ιστοσελίδα αγοραπωλησιών αυτοκινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, Autotrader. Η άμαξα Heathcliff Carriage, είναι εξοπλισμένη με καφέ δερμάτινα καθίσματα και κατασκευασμένη για δύο ή τέσσερα άλογα.

Το σπάνιο συλλεκτικό όχημα ανήκει εδώ και δύο δεκαετίες στην εταιρεία κασκαντέρ και σκηνικών, Steve Dent Ltd., η οποία συνεργάστηκε με τους δημιουργούς της ταινίας, Steve Dent Ltd.

Η Έριν Μπέικερ διευθύντρια σύνταξης στο Autotrader, δήλωσε: «Αυτή η αγγελία είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες που έχουμε δει ποτέ στην πλατφόρμα. Είναι τιμή μας που έχουμε στο στο Autotrader μία άμαξα που χρησιμοποίθηκε από τους πρωταγωνιστές της σειράς και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελούμε ένα μικρό μέρος αυτής της τεράστιας στιγμής στον κινηματογράφο και τον πολιτισμό».

Η χαλαρή διασκευή του κλασικού γοτθικού μυθιστορήματος, της μεγαλύτερης ιστορίας αγάπης όλων των εποχών, που έγραψε η Έμιλι Μπροντέ και εκδόθηκε το 1847, έχει εισπράξει ανάμεικτες κριτικές από τους κριτικούς κινηματογράφου. Η ταινία ακολουθεί τον έρωτα μεταξύ της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ.