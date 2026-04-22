Αντικείμενα των Slash, Τζον Λένον και Φρέντι Μέρκιουρι «στο σφυρί» σε δημοπρασία του οίκου Propstore

Η κιθάρα του Slash, ένα πόστερ που ο Τζον Λένον υπέγραψε ώρες προτού δολοφονηθεί, αντικείμενα της ιστορίας της μουσικής βιομηχανίας θα βγουν την επόμενη εβδομάδα στο σφυρί, σε μια δημοπρασία που εκτιμάται στις 1,5 εκατομμύρια στερλίνες.

Περισσότερα από 400 αντικείμενα προσφέρονται στο Music Memorabilia Live Auction του οίκου δημοπρασιών Propstore την 30η Απριλίου, μεταξύ άλλων κοστούμια, μουσικά όργανα και φωτογραφίες.

Κορυφαίο αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η κιθάρα Gibson Les Paul '59 Custom Shop, που χρησιμοποίησε στη σκηνή και υπέγραψε ο κιθαρίστας Slash του συγκροτήματος των Guns N' Roses, με την οποία έπαιζε κατά τη διάρκεια της περιοδείας "Not In This Lifetime... Tour". Η αξία της εκτιμάται από 150.000 έως 300.000 λίρες.

Επίσης, η δημοπρασία περιλαμβάνει μια διαφημιστική αφίσα για το τελευταίο άλμπουμ των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο "Double Fantasy", την οποία είχε υπογράψει το πρώην Σκαθάρι την 8η Δεκεμβρίου του 1980, την ημέρα που έπεσε νεκρός από σφαίρες, με την τιμή της να εκτιμάται μεταξύ 60.000 και 120.000 λιρών.

Σύμφωνα με το Propstore, η αφίσα ήταν ένα από τα μόλις τέσσερα αντικείμενα που ο Λένον υπέγραψε εκείνη την ημέρα, ώρες προτού δολοφονηθεί στην είσοδο του Dakota, του κτιρίου όπου διέμενε στη Νέα Υόρκη.

«Η αφίσα από μόνη της είναι πάρα πολύ σπάνια, διότι ήταν διαθέσιμη μονάχα με προωθητικά αντίγραφα του δίσκου… και εκείνος είχε δώσει το καθένα εξ αυτών στο συνεργείο που του έπαιρνε συνέντευξη, στο RKO Radio», δήλωσε ο Μαρκ Χότσμαν, επικεφαλής του μουσικού τμήματος στον οίκο δημοπρασιών Propstore.

Ένα χρυσό μικρόφωνο Shure ⁠565 SD που χρησιμοποίησε ο τραγουδιστής των Queen Φρέντι Μέρκιουρι βγαίνει επίσης στο σφυρί, με την αξία του να υπολογίζεται μεταξύ 30.000-60.000 στερλινών.

Το μικρόφωνο πουλήθηκε από τον πρώην ειδικό μουσικής τεχνολογίας των Queen Πίτερ Χινς, στον οποίο το είχε κάνει δώρο ο Μέρκιουρι. Ο Χινς πουλάει και άλλα αντικείμενα των Queen, μεταξύ άλλων ένα ντέφι που χρησιμοποιούσε ο Μέρκιουρι.

«Πρόκειται για αντικείμενα που απέκτησα κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασα με το συγκρότημα. Δεν είμαι συλλέκτης, όμως γνωρίζω πως υπάρχουν άνθρωποι που θα έκαναν τα πάντα για να αποκτήσουν αυτά τα πράγματα», δήλωσε ο Χινς.

Άλλα αντικείμενα που προσφέρονται προς πώληση στη δημοπρασία του οίκου Propstore περιλαμβάνουν ένα δερμάτινο μπουφάν που φορούσε ο τραγουδιστής Τζορτζ Μάικλ στο βίντεοκλιπ "Faith" και ένα τζάκετ που φορούσε ο ράπερ The Notorious B.I.G.