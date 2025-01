Τι είναι ο μεταπνευμονοϊός - Τα συμπτώματα και τι πρέπει να προσέχουμε

Οι αναφορές για την αύξηση των νοσηλειών στην Κίνα λόγω του HMPV, έχουν προκαλέσει ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και ο ιός αυτός δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό, η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει τι είναι και πώς θα πρέπει να προφυλαχθούμε.

Σημειώνεται, πως τις τελευταίες μέρες, τα νοσοκομεία της Κίνας, έχουν πλημμυρίσει από ασθενείς και τοπικά ΜΜΕ αποδίδουν την έξαρση αυτή, σε έναν όχι και τόσο γνωστό ιό, τον ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό (HMPV), ο οποίος συνήθως προκαλεί ήπια συμπτώματα παρόμοια με αυτά του κοινού κρυολογήματος.

⚠️ BREAKING:



China 🇨🇳 Declares State of Emergency as Epidemic Overwhelms Hospitals and Crematoriums.



Multiple viruses, including Influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae, and COVID-19, are spreading rapidly across China. pic.twitter.com/GRV3XYgrYX