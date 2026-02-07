Τα ακριβά φάρμακα στο φαρμακείο της γειτονιάς - Νέα εποχή για τους ασθενείς

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη φαρμακευτική περίθαλψη των τελευταίων χρόνων ξεκινά επίσημα στη χώρα μας: τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) θα διατίθενται πλέον από τα ιδιωτικά φαρμακεία, πέραν των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και της κατ’ οίκον παράδοσης. Η κίνηση αυτή, που εγκαινιάστηκε με τη συλλογική σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στοχεύει στην ανακούφιση χιλιάδων ασθενών από ουρές, ταλαιπωρία και γεωγραφικούς περιορισμούς.

Πώς θα λειτουργεί η διαδικασία

Στην πρώτη φάση εφαρμογής, περίπου 20.000 συνταγές μηνιαίως θα μπορούν να εκτελούνται στα ιδιωτικά φαρμακεία, έναντι μόλις 1.500 συνταγών με το προηγούμενο σύστημα. Οι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το φαρμακείο της γειτονιάς τους, όπου ο φαρμακοποιός θα διασφαλίζει την ορθή χορήγηση της αγωγής και τη διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Προέλεγχο και έγκριση κάθε συνταγής από τον ΕΟΠΥΥ.

Αποστολή των φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ στο φαρμακείο μέσω πιστοποιημένων εταιρειών και φαρμακαποθηκών.

Παραλαβή και ταυτοποίηση από τον φαρμακοποιό, με έλεγχο της ακεραιότητας και της ασφάλειας του σκευάσματος.

Αμοιβή 20 ευρώ ανά συνταγή για τον φαρμακοποιό, συν ΦΠΑ, με εκκαθάριση μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Αρχικά, η διάθεση αφορά κυρίως αντικαρκινικά φάρμακα και σκευάσματα για σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ σταδιακά θα ενταχθούν και άλλες κατηγορίες.

Οφέλη για τον ασθενή και το σύστημα

Η πρωτοβουλία μειώνει σημαντικά την ταλαιπωρία των ασθενών, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να μετακινούνται σε ειδικά φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή να περιμένουν για κατ’ οίκον παράδοση. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος του φαρμακοποιού ως επιστήμονα υγείας, που παρέχει καθοδήγηση και παρακολούθηση της θεραπείας.

Για το σύστημα υγείας, η αποκέντρωση της διάθεσης αποσυμφορεί τις δημόσιες δομές και αξιοποιεί το ήδη υπάρχον δίκτυο ιδιωτικών φαρμακείων σε όλη τη χώρα, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Το στοίχημα της εφαρμογής

Παρά τα προφανή οφέλη, η διαδικασία φέρνει και προκλήσεις: υψηλό λειτουργικό κόστος για τα φαρμακεία, ανάγκη τήρησης αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας και παρακολούθησης, καθώς και διασφάλιση ότι οι συνταγές φτάνουν σωστά και χωρίς καθυστερήσεις στους ασθενείς. Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από την ψηφιακή υποδομή, τη συνεργασία ΕΟΠΥΥ-φαρμακοποιών και την ορθή ενημέρωση των ασθενών.

Το μέλλον: ψηφιακό δίκτυο υγείας

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μόνο η αρχή για τη δημιουργία ενός ισχυρού ψηφιακού δικτύου υγείας στα ιδιωτικά φαρμακεία, το οποίο θα συνδυάζει τηλεσυμβουλευτική, τεχνητή νοημοσύνη και παρουσία γιατρού ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Με αυτή την κίνηση, το φαρμακείο της γειτονιάς μετατρέπεται σε κόμβο πρόσβασης σε φάρμακα υψηλού κόστους και εξειδικευμένης φροντίδας, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των ασθενών και αναβαθμίζοντας συνολικά την ελληνική φαρμακευτική περίθαλψη.