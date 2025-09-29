Σημαντική διάκριση: Ο καθηγητής Π. Χαλβατσιώτης σε καίρια θέση της Ευρωπαϊκής Παθολογίας

Μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ιατρική κοινότητα αποτελεί η εκλογή του καθηγητή Παθολογίας Π. Χαλβατσιώτη σε κομβική θέση της Ευρωπαϊκής Παθολογίας. Η νέα αυτή διάκριση ενισχύει την παρουσία της χώρας μας σε έναν θεσμό που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας και επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ανάληψη καθηκόντων από τον καθηγητή Χαλβατσιώτη δεν έχει μόνο τιμητικό χαρακτήρα. Συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στη χάραξη στρατηγικών για την Παθολογία, στη συνεργασία με διεθνείς επιστημονικούς φορείς και στη διάχυση καλών πρακτικών που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα της περίθαλψης. Η θέση αυτή ενισχύει τη φωνή της ελληνικής ιατρικής στην ευρωπαϊκή σκηνή, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας διαθέτει επιστήμονες με κύρος και διεθνή απήχηση.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Παθολόγων Ελλάδας τόνισε πως η εκλογή του καθηγητή αποτελεί πηγή υπερηφάνειας, καθώς αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων γιατρών και τη δυναμική της ελληνικής Παθολογίας σε διεθνές περιβάλλον. Η παρουσία Ελλήνων επιστημόνων σε θεσμούς ευρωπαϊκής εμβέλειας δεν ενισχύει μόνο το κύρος της χώρας, αλλά δημιουργεί και νέες ευκαιρίες για συνεργασίες και συμμετοχή σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα.

Ο ίδιος ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, σχολιάζοντας τη διάκριση, δήλωσε:

«Η θέση αυτή είναι τιμητική αλλά και μεγάλη ευθύνη. Στόχος μου είναι να ενισχυθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διαμορφώσουμε πολιτικές που θα στηρίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση και θα βελτιώνουν την υγεία των πολιτών. Η ελληνική ιατρική κοινότητα έχει πολλά να προσφέρει και είμαι υπερήφανος που μπορώ να συμβάλω σε αυτήν την προσπάθεια».

Η διάκριση του Π. Χαλβατσιώτη αντανακλά μια μακρά πορεία αφοσίωσης στην επιστήμη, τη διδασκαλία και την προσφορά προς τους ασθενείς. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής ιατρικής κοινότητας στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.