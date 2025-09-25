Ρομποτική Μαστεκτομή: Η Επανάσταση στη Χειρουργική Μαστού

Γράφει η,

Ιωάννα Γαλανού

Χειρουργός Μαστού,

Διευθύντρια ΣΤ’ Κλινικής Μαστού Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Κέντρο Ενδοσκοπικής & Ρομποτικής Επανορθωτικής Χειρουργικής Μαστού

Η ρομποτική μαστεκτομή θεωρείται ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και πρόκειται για την πιο σύγχρονη, καινοτόμο και state-of-the-art τεχνολογία αιχμής, προσφέροντας αυξημένη ακρίβεια, λιγότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη ανάρρωση για τις ασθενείς.

Πώς λειτουργεί η ρομποτική χειρουργική μαστού;

Με την τεχνική αυτή, οι χειρουργοί μαστού, με τις κινήσεις του καρπού που πραγματοποιούνται από τη χειρουργική κονσόλα, πετυχαίνουν τη μέγιστη ακρίβεια στις κινήσεις του ρομπότ. Το ρομπότ δεν δρα αυτόνομα αλλά ο χειρουργός από την κονσόλα χειρίζεται τα εργαλεία. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η μέγιστη μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου μέσα από μία μικροσκοπική τομή που δεν μπορούμε να έχουμε αντίστοιχα στο ανοιχτό χειρουργείο υποδόριας μαστεκτομής με μικρή τομή. Σε μικρού και μεσαίου μεγέθους μαστούς, η μαστεκτομή μπορεί να γίνει ρομποτικά, ρομποτική μαστεκτομή με χρήση του Ρομπότ Da Vinci εκτελώντας πολύπλοκες επεμβάσεις με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Επίσης, η μαστεκτομή μπορεί να γίνει και ενδοσκοπικά. Και στις δύο περιπτώσεις, η γυναίκα δεν έχει ουλές πάνω στο μαστό, γίνεται άμεση αποκατάσταση με ενθέματα στο ίδιο χειρουργείο ταυτόχρονα και διατηρείται η θηλή, εφόσον είναι αρνητική η ταχεία βιοψία οπισθοθηλαία για κακοήθεια.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής μαστεκτομής και της ρομποτικής χειρουργικής μαστού

Η ρομποτική μαστεκτομή – η χειρουργική αφαίρεση του μαστού – παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω, του δέρματος και του υποδόριου κρημνού που περιέχει τα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία, των υγιών ιστών και της ελαχιστοποίησης της χειρουργικής ουλής. Η ουλή είναι 3 εκατοστών και γίνεται στην προέκταση της μασχαλιαίας περιοχής, μακριά από το μαστό. Η χρήση του ρομπότ κατά τη διάρκεια αυτών των επεμβάσεων διευκολύνει τη σωστή αφαίρεση περιοχών μακριά από την τομή του δέρματος, ώστε να καταστεί δυνατή η αυξημένη χειρουργική ακρίβεια, με καλύτερη απεικόνιση των ανατομικών δομών και τη διατήρηση υγιών ιστών.

Ενδείξεις για ρομποτική μαστεκτομή

Οι ενδείξεις για ρομποτική μαστεκτομή είναι:

Μαστοί μικρού ή μεσαίου μεγέθους.

Προφυλακτική μαστεκτομή στις περιπτώσεις γονιδιακών μεταλλάξεων, οι πιο γνωστές μεταλλάξεις είναι ΒRCA1 και BRCA2. Είναι γνωστό ότι αυτές οι μεταλλάξεις είναι συχνές στις γυναίκες με θετικό οικογενειακό ιστορικό για καρκίνο του μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος, προστάτη και οι γυναίκες έχουν υψηλό ποσοστό να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Σε γυναίκες που νοσούν από καρκίνο του μαστού και δεν έχουν ακτινοβοληθεί.

Αυτή η τεχνική επιτρέπει να έχουμε πολύ θετικό αντίκτυπο στο αισθητικό αποτέλεσμα και στη μετεγχειρητική ποιότητα ζωής.

Ο στόχος της ελάχιστα επεμβατικής ρομποτικής χειρουργικής μαστού είναι να επιτύχει ανώτερα τεχνικά και αισθητικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την κλασική χειρουργική, διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες ογκολογικές αρχές με την τυπική μαστεκτομή.

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Μαστεκτομής

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ρομποτικής μαστεκτομής είναι:

Μικροσκοπική ουλή 3 εκατοστών στην προέκταση της μασχάλης, χωρίς σημάδια ουλών στην περιοχή των μαστών.

Ελάχιστο ποσοστό μετεγχειρητικής φλεγμονής επειδή η τομή είναι μικροσκοπική και δεν είναι ανοιχτό χειρουργείο.

Εξαιρετικό ογκολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών υπάρχει διατήρηση της αίσθησης στη θηλή σε αντίθεση με το ανοιχτό χειρουργείο μαστεκτομής που χάνεται ολοκληρωτικά η αίσθηση της θηλής.

Τρισδιάστατη εικόνα κατά τη διάρκεια του ρομποτικού χειρουργείου με μέγιστη ακρίβεια στις κινήσεις του ρομπότ σε σύγκριση με το ανθρώπινο χέρι και μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου σε σύγκριση με το ανοιχτό χειρουργείο υποδόριας μαστεκτομής NSM με μικρή τομή.

Άμεση αποκατάσταση με τη χρήση ενθεμάτων τελευταίας τεχνολογίας, όπως ενθέματα πολυουρεθάνης, πετυχαίνοντας ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Ανώδυνο χειρουργείο.

Παραμονή 2 μέρες στο νοσοκομείο.

Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.

Πολύ καλή ψυχολογία της γυναίκας γιατί αναγνωρίζει το σώμα της, πετυχαίνοντας ένα πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς η ουλή να θυμίζει τη νόσο στη γυναίκα.

Επιστημονικά δεδομένα και μελέτες για τη ρομποτική μαστεκτομή

Στόχος μελετών είναι η σύγκριση της ρομποτικής μαστεκτομής με τα αποτελέσματα της ανοικτής κλασικής τεχνικής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

Συνοπτικά δεδομένα: Καθώς η χρήση της ρομποτικής μαστεκτομής συνεχίζει να αυξάνεται σε παγκόσμια επίπεδα, η καλύτερη κατανόηση των χειρουργικών, ογκολογικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων ζωής είναι επιτακτική ανάγκη για την κατάλληλη επιλογή ασθενών καθώς και για την καλύτερη κατανόηση των ενδείξεων, των ορίων και των πλεονεκτημάτων αυτής.

Μεθόδους: Στη μελέτη συμμετείχαν γυναίκες με καρκίνο του μαστού ή με μετάλλαξη BRCA, συγκρίνοντας το αποτέλεσμα της ρομποτικής και της ανοικτής μαστεκτομής με διατήρηση της θηλής. Τα κύρια αποτελέσματα ήταν χειρουργικές επιπλοκές και ποιότητα ζωής χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα επικυρωμένα ερωτηματολόγια. Ο δευτερεύων στόχος περιλάμβανε τα ογκολογικά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα: Η ρομποτική διαδικασία ήταν 1 ώρα και 18 λεπτά μεγαλύτερη από την ανοικτή. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στον αριθμό ή τον τύπο των επιπλοκών (P = 0,11). Οι βαθμολογίες Breast-Q στην ικανοποίηση από το στήθος, την ψυχοκοινωνική, σωματική και σεξουαλική ευεξία ήταν σημαντικά υψηλότερες μετά από ρομποτική μαστεκτομή έναντι ανοικτής διαδικασίας. Οι τομείς της αρχικής μελέτης, της σωματικής και της σεξουαλικής ευεξίας παρέμειναν σταθεροί μετά τη ρομποτική μαστεκτομή, ενώ μειώθηκαν σημαντικά μετά την ανοικτή επέμβαση (P < 0,02). Η συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου Body Image Scale ήταν 20,7 ± 13,8 έναντι 9,9 ± 5,1 στις ρομποτικές έναντι ανοικτών ομάδων αντίστοιχα, P < 0,0001. Στη διάμεση παρακολούθηση 28,6 μήνες (εύρος 3,7-43,3), οι δύο τεχνικές είχαν ίδια ογκολογικά αποτελέσματα.

Συμπεράσματα: Οι επιπλοκές ήταν παρόμοιες μεταξύ των 2 τεχνικών χειρουργικής. Η ποιότητα ζωής διατηρήθηκε μετά από ρομποτική μαστεκτομή ενώ μειώθηκε σημαντικά μετά από ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Εργονομικά οφέλη και πρακτικές λεπτομέρειες στη ρομποτική χειρουργική μαστού

Μία ρομποτική προσέγγιση στην υποδόρια μαστεκτομή Nipple Sparing Mastectomy NSM (R-NSM) μπορεί να έχει δυνητικά οφέλη για τους χειρουργούς και τους βοηθούς τους, καθώς και για τους ασθενείς. Η ανοιχτή NSM μπορεί να είναι τεχνικά δύσκολη, γιατί με δυσκολία μπορούμε να πετύχουμε μία βέλτιστη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου με μικρή τομή ελέγχοντας με ακρίβεια όλο το παρέγχυμα του μαστού. Η κακή εργονομία της ανοιχτής τεχνικής υποδόριας μαστεκτομής NSM έχει συνδεθεί με αυξημένο πόνο στον αυχένα και τη μέση για τον χειρουργό καθώς και υψηλότερα ποσοστά ψυχικής καταπόνησης και κόπωσης. Το σύστημα εμφύσησης διοξειδίου του άνθρακα CO2 του μαστού κατά τη διάρκεια της ρομποτικής μαστεκτομής R-NSM δημιουργεί ένα φουσκωμένο χώρο εργασίας πάνω από το παρέγχυμα του μαστού, το οποίο βελτιώνει στο μέγιστο την απεικόνιση του μαστού διακρίνοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ανατομικά στοιχεία του μαστού σε σύγκριση με το ανοιχτό χειρουργείο. Η 3D ρομποτική κάμερα υψηλής ευκρίνειας που χρησιμοποιείται στη R-NSM παρέχει βελτιωμένη οπτική, δεδομένου ότι ο φωτισμός και η μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου εμφανίζονται στην κονσόλα. Η βελτιωμένη εργονομία και το καλύτερο οπτικό πεδίο που αποκτήθηκε από τη R-NSM θα μπορούσε να βελτιώσει ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ανοιχτό χειρουργείο μαστεκτομής.