Προειδοποίηση γιατρού: Αυτός ο τύπος βήχα δείχνει COVID-19 και όχι γρίπη ή κρυολόγημα

Μία Βρετανός γιατρός επισημαίνει ότι είναι δυνατόν να αναγνωρίσει κανείς ποια χειμερινή ίωση έχει, παρατηρώντας τον τύπο του βήχα που εμφανίζει. Σύμφωνα με τη γιατρό, ο βήχας μπορεί να διαφέρει αισθητά ανάλογα με το αν πρόκειται για κοινό κρυολόγημα, γρίπη ή COVID-19.

Κατά τους χειμερινούς μήνες, ορισμένες λοιμώξεις παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα. Οι ιοί μεταδίδονται ευκολότερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η παραμονή σε κλειστούς χώρους με περισσότερο κόσμο ευνοεί τη διασπορά τους.

Ωστόσο, η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς πολλά από τα συμπτώματα επικαλύπτονται. Με στόχο να ξεκαθαρίσει τις βασικές διαφορές, η δρ. Rupa Parmar, γενική ιατρός και διευθύντρια στο Midland Health, εξηγεί πώς μπορεί κανείς να διακρίνει τις τρεις πιο συχνές ιογενείς λοιμώξεις του χειμώνα.

«Υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές ανάμεσα στο κοινό κρυολόγημα, τη γρίπη και την COVID-19, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διάκριση τους. Αν, παρ’ όλα αυτά, υπάρχει αμφιβολία, η συμβουλή του γιατρού είναι απαραίτητη. Στην υγεία, η πρόληψη και η προσοχή είναι πάντα η καλύτερη επιλογή», σημειώνει.

Οι διαφορές στον βήχα

Όπως εξηγεί η ίδια, ο βήχας είναι σύμπτωμα και στις τρεις περιπτώσεις, ωστόσο δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο.

Κρυολόγημα και γρίπη

Στο κοινό κρυολόγημα, ο βήχας είναι συνήθως ήπιος. Αντίθετα, στη γρίπη ο βήχας είναι πιο έντονος και κατά κανόνα ξηρός. Σύμφωνα με το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), τα συμπτώματα του κρυολογήματος εμφανίζονται σταδιακά μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες, ενώ εκείνα της γρίπης κάνουν την εμφάνισή τους απότομα και εξελίσσονται πολύ γρήγορα.

COVID-19

Στην περίπτωση της COVID-19, ο βήχας είναι επίσης ξηρός, αλλά παρουσιάζει ένα βασικό χαρακτηριστικό: είναι επίμονος. Όπως αναφέρει η δρ. Parmar, πρόκειται για έναν συνεχή βήχα, με πολλούς ασθενείς να βήχουν για περισσότερο από μία ώρα ή να εμφανίζουν τρία ή περισσότερα επεισόδια βήχα μέσα σε μία ημέρα.

Το NHS περιγράφει τον χαρακτηριστικό αυτό βήχα ως «νέο, συνεχόμενο βήχα», δηλαδή έντονο βήχα που διαρκεί πάνω από μία ώρα ή επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα σε 24 ώρες.

Συμπτώματα που παραπέμπουν σε COVID-19

Πέρα από τον επίμονο βήχα, η COVID-19-19 συνοδεύεται συχνά και από άλλα συμπτώματα, όπως:

Υψηλή θερμοκρασία ή αίσθημα πυρετού και ρίγους

Απώλεια ή αλλοίωση της γεύσης και της όσφρησης

Δύσπνοια

Έντονη κόπωση ή εξάντληση

Πόνοι στο σώμα και στους μυς

Πονοκέφαλος

Πονόλαιμος

Μπουκωμένη ή καταρροϊκή μύτη

Μειωμένη όρεξη

Διάρροια

Ναυτία ή εμετός



Το NHS επισημαίνει ότι τα συμπτώματα της Covid μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με εκείνα του κρυολογήματος και της γρίπης. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις η ανάρρωση μπορεί να είναι πιο αργή ή τα συμπτώματα να διαρκέσουν περισσότερο.

Τι συνιστούν οι υγειονομικές αρχές

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων COVID-19, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν την παραμονή στο σπίτι και την αποφυγή επαφών με άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα αν υπάρχει πυρετός ή αν ο ασθενής δεν αισθάνεται αρκετά καλά για να εργαστεί ή να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί να γίνει όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν και δεν υπάρχει πλέον πυρετός. Για τον βήχα, οι ειδικοί συνιστούν την αναζήτηση συμβουλής από φαρμακοποιό ή γιατρό, ώστε να χορηγηθεί η κατάλληλη αγωγή.