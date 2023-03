ΠΟΥ: Ηθική επιταγή η εύρεση της προέλευση της COVID-19

Η ανακάλυψη της προέλευσης της COVID-19 είναι ηθική επιταγή και όλες οι υποθέσεις πρέπει να διερευνηθούν, σημείωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, με τα σχόλιά του αυτά να είναι τα πιο εμφατικά μέχρι σήμερα για το ότι ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, του οποίου ηγείται, παραμένει προσηλωμένος στο να βρει πώς προέκυψε ο νέος κορονοϊός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκτιμήσει, με χαμηλό βαθμό βεβαιότητας, ότι η πανδημία είναι πιθανόν να προκλήθηκε από ακούσια διαρροή από κινεζικό εργαστήριο, κάτι το οποίο αύξησε τις πιέσεις στον ΠΟΥ να βρει απαντήσεις. Το Πεκίνο διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Η κατανόηση της προέλευσης της #COVID19 και η διερεύνηση όλων των υποθέσεων παραμένει μια επιστημονική επιταγή, για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πέθαναν και αυτών που ζουν με #LongCOVID (μακρά COVID)», ανέφερε σε ανάρτησή του αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ ο επικεφαλής του ΠΟΥ στο Twitter.

Understanding #COVID19’s origins and exploring all hypotheses remains:

-a scientific imperative, to help us prevent future outbreaks

-a moral imperative, for the sake of the millions of people who died and those who live with #LongCOVID