Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Όταν η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς είναι εξίσου αναγκαία με την ιατρική

Γράφουν οι

Γκίκα Ελίνα,

Ψυχολόγος,

Διευθύντρια, Τμήματος Ψυχικής Υγείας & Ψυχολογικής Υποστήριξης, ΜΗΤΕΡΑ

Καράντζα Μαρία,

Ενδοκρινολόγος Παίδων,

Διευθύντρια, Κλινική Παιδιατρικής – Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, ΜΗΤΕΡΑ

Κάθε 14 Νοεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη μάς θυμίζει πως πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει μια ολόκληρη οικογένεια, μια καθημερινότητα, μια προσπάθεια για ισορροπία. Ο διαβήτης δεν είναι μόνο ιατρική υπόθεση είναι και ψυχολογική, εκπαιδευτική, ανθρώπινη. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η δύναμη της ενημέρωσης και της στήριξης.

Η εκπαίδευση γύρω από τον διαβήτη είναι το πιο δυνατό εργαλείο που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Όταν το παιδί και οι γονείς μαθαίνουν να κατανοούν τη νόσο, να αναγνωρίζουν τα σήματα του σώματός τους και να διαχειρίζονται σωστά την αγωγή και τη διατροφή τους, χτίζουν ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Η γνώση μειώνει το άγχος, φέρνει αυτονομία και κάνει τη φροντίδα μέρος της καθημερινότητας — όχι φόβο, αλλά δύναμη.

Η ψυχολογική στήριξη είναι εξίσου σημαντική με την ιατρική φροντίδα. Η αποδοχή της διάγνωσης, η διαχείριση του φόβου και των αλλαγών δεν αφορούν μόνο το παιδί, αλλά ολόκληρη την οικογένεια. Οι γονείς χρειάζονται χώρο να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να μάθουν να στηρίζουν χωρίς υπερπροστασία, να αντλούν δύναμη και ελπίδα. Μέσα από τη σωστή καθοδήγηση και τη συναισθηματική υποστήριξη, τα παιδιά και οι γονείς μαθαίνουν να συνεργάζονται, να εμπιστεύονται το σώμα και τις δυνατότητές τους, και να βλέπουν τον διαβήτη όχι ως περιορισμό, αλλά ως μια πρόκληση που μπορούν να διαχειριστούν μαζί.

Ο διαβήτης μπορεί να φέρνει προκλήσεις, αλλά ποτέ δεν καθορίζει την αξία ή τις δυνατότητες ενός παιδιού. Με γνώση, αποδοχή και ουσιαστική ψυχολογική στήριξη, κάθε οικογένεια μπορεί να μετατρέψει τον φόβο σε δύναμη και τη δυσκολία σε ευκαιρία για ανάπτυξη. Η ζωή με διαβήτη είναι γεμάτη χρώματα, χαμόγελα και στιγμές ελευθερίας — αρκεί να υπάρχει στήριξη, ενημέρωση και πίστη στο “μαζί”.