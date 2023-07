Οι στατίνες μειώνουν τον καρδιακό κίνδυνο για άτομα που ζουν με HIV

Καθώς τα άτομα με HIV ζουν περισσότερο, διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης καρδιακής νόσου. Ωστόσο, μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι τα φάρμακα με στατίνες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών καρδιακών προβλημάτων κατά περισσότερο από το ένα τρίτο.

Μελέτη του U.S. National Institutes of Health βρήκε τα φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη τόσο αποτελεσματικά στην πραγματικότητα, που η μελέτη διακόπηκε νωρίς.

Η καθημερινή λήψη στατίνης μείωσε τον κίνδυνο σοβαρών καρδιακών επεισοδίων κατά 35% σε αυτήν την ομάδα ασθενών, σύμφωνα με μια ενδιάμεση ανάλυση δεδομένων από τη μελέτη Τυχαιοποιημένης δοκιμής για την πρόληψη των αγγειακών συμβαμάτων στον HIV (REPRIEVE).

«Η μελέτη REPRIEVE αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της επιστήμης στον HIV και την πρόοδο από την εστίαση κυρίως σε προσεγγίσεις για τη θεραπεία και τον έλεγχο του ιού μέχρι την εύρεση τρόπων βελτίωσης της συνολικής υγείας των ανθρώπων που ζουν με HIV», δήλωσε ο Δρ. Hugh Auchincloss, αναπληρωτής διευθυντής του National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

«Αυτά τα νέα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ένα κοινό φάρμακο για τη μείωση της χοληστερόλης θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα σε άτομα με HIV», είπε.

Καθώς τα άτομα με HIV ζουν περισσότερο χάρη σε δεκαετίες ιατρικής έρευνας και προόδου, οι πρόωρες καρδιακές παθήσεις και άλλες χρόνιες παθήσεις έχουν αναδειχθεί ως κύριες αιτίες ασθενειών και θανάτου.

Οι στατίνες είναι γνωστό ότι προλαμβάνουν τις καρδιακές παθήσεις σε άτομα που κινδυνεύουν στο γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν ήταν σίγουροι πριν από τη δοκιμή εάν οι στατίνες θα είχαν τον ίδιο αντίκτυπο στους ανθρώπους που ζουν με HIV.

Η μελέτη REPRIEVE ξεκίνησε το 2015 με περίπου 7.800 εθελοντές ηλικίας 40 έως 75 ετών. Πάνω από το 30% ήταν γυναίκες.

Οι εθελοντές της μελέτης REPRIEVE λάμβαναν όλοι αντιρετροϊκή θεραπεία και είχαν χαμηλό έως μέτριο κίνδυνο παραδοσιακής καρδιαγγειακής νόσου που συνήθως δεν θα λαμβανόταν υπόψη για θεραπεία με στατίνες. Οι ερευνητές διεξήγαγαν τη δοκιμή σε 12 χώρες στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Αφρική.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία για να λάβουν μια ημερήσια δόση 4 mg πιταβαστατίνης ή ένα εικονικό φάρμακο. Οι ερευνητές τους παρακολούθησαν για σοβαρά καρδιακά συμβάντα και ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο. Θεωρείται ασφαλές για χρήση μαζί με όλα τα συνταγογραφούμενα αντιρετροϊκά θεραπευτικά σχήματα.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες για τους ασθενείς ήταν παρόμοιες με εκείνες του γενικού πληθυσμού που λάμβανε θεραπεία με στατίνες, έδειξαν τα ευρήματα.

Στην πιο πρόσφατη συνεδρίασή του, το Data Safety and Monitoring Board της μελέτης διαπίστωσε ότι τα οφέλη υπερτερούσαν των κινδύνων.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται για αρκετούς μήνες. Τα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση αναμένεται να δημοσιευτούν τις επόμενες εβδομάδες.

«Αυτά τα τελευταία ευρήματα αντιπροσωπεύουν το αποκορύφωμα μιας άνευ προηγουμένου οκταετούς προσπάθειας για τη δημιουργία στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς να υποστηρίξουν καλύτερα τις μοναδικές ανάγκες καρδιαγγειακής υγείας των ανθρώπων που ζουν με HIV», δήλωσε ο Δρ. Gary Gibbons, director of the U.S. National Heart, Lung, and Blood Institute. «Η μελέτη REPRIEVE είναι σημαντική επειδή υπάρχουν περιορισμένες υπάρχουσες παρεμβάσεις για να βοηθήσουν στην πρόληψη ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών εκβάσεων σε αυτόν τον πληθυσμό».