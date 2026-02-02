Ο Βέλης Παππάς αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων στη Sanoptis Ελλάδας

Η Sanoptis Ελλάδας ανακοινώνει την ένταξη του κ. Βέλη Παππά στη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων, ενισχύοντας στρατηγικά την εμπορική της δραστηριότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή της στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Ο κ. Παππάς είναι έμπειρο ανώτατο στέλεχος με πολυετή παρουσία σε θέσεις υψηλής ευθύνης στον κλάδο Υγείας ασφαλιστικών εταιρειών, όπως MetLife ALICO (Regional Head Accident & Health) και International Life (Διευθυντής Κλάδου Ζωής & Υγείας), καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και brokers, μεταξύ των οποίων η Designia Brokers, με εξειδίκευση στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα.

Βέλης Παππάς

Ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με ουσιαστική εμπειρία και από την πλευρά των παρόχων ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, διατελώντας στο προηγούμενο πόστο του Διευθυντής Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ασφαλιστικών Συμβούλων του Ομίλου ΙΑΣΩ ενώ κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Εμπορικός Διευθυντής στον Όμιλο Ευρωκλινικής, καθώς και Διευθυντής Ασφαλιστικών Εταιρειών και Οργανισμών στους Ομίλους ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και HHG (Health Spot).

Ο Όμιλος Sanoptis, με ισχυρή παρουσία σε Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, διαθέτει περισσότερα από 460 εξειδικευμένα οφθαλμολογικά κέντρα στην Ευρώπη και αποτελεί παγκοσμίως μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις στον χώρο της οφθαλμολογικής φροντίδας. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Sanoptis διαθέτει το μοναδικό και ένα ταχέος αναπτυσσόμενο δίκτυο Οφθαλμολογικών Κέντρων, με παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, έχοντας συνολικά στο δυναμικό του επτά (7) Μονάδες και περισσότερους από 1.000 συνεργαζόμενους οφθαλμιάτρους σε όλη τη χώρα.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάπτυξη του δικτύου και στρατηγική εστίαση στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, η Sanoptis επενδύει συστηματικά σε συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες και δίκτυα διαμεσολάβησης, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας οφθαλμολογικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους.