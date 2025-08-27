Η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας κάνει ακόμη ένα βήμα μπροστά με τη λειτουργία της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να προγραμματίζουν εύκολα και γρήγορα το ραντεβού τους με γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου και έχει στόχο να απλουστεύσει τις διαδικασίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν χρόνο και φυσική παρουσία.

Στο πλαίσιο της προβολής του νέου ψηφιακού εργαλείου finddoctors.gov.gr, η κυβέρνηση προχώρησε χθες σε μια πιο άμεση επίδειξη της λειτουργίας του. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση κράτηση ραντεβού με γαστρεντερολόγο, θέλοντας να δώσει απάντηση στις ενστάσεις πολιτών ότι οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες. Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, χρησιμοποίησε και ο ίδιος την πλατφόρμα για να κλείσει ραντεβού με καρδιολόγο, τονίζοντας τον «καινοτόμο» χαρακτήρα της εφαρμογής, αν και παραδέχθηκε πως μέχρι στιγμής δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό.

Τι είναι το finddoctors.gov.gr

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ψηφιακός κατάλογος γιατρών του ΕΣΥ. Μέσα από αυτήν, οι πολίτες μπορούν:

Να αναζητήσουν γιατρούς ανά ειδικότητα και περιοχή.

Να δουν διαθέσιμες ημέρες και ώρες.

Να κλείσουν το ραντεβού τους ηλεκτρονικά, χωρίς τηλεφωνική αναμονή.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ταλαιπωρία, ενώ αυξάνεται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των ραντεβού.

Πώς γίνεται ο προγραμματισμός ραντεβού

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και διαρκεί λίγα λεπτά:

Είσοδος στην πλατφόρμα

Ο πολίτης επισκέπτεται το finddoctors.gov.gr και συνδέεται μέσω των προσωπικών του κωδικών στο Taxisnet.

Αναζήτηση γιατρού

Επιλέγει ειδικότητα και περιοχή, ώστε να εμφανιστούν οι διαθέσιμοι γιατροί και τα κέντρα υγείας ή νοσοκομεία της περιοχής του.

Επιλογή ημέρας και ώρας

Βλέπει άμεσα τις διαθέσιμες χρονοθυρίδες και διαλέγει την ώρα που τον εξυπηρετεί.

Επιβεβαίωση ραντεβού

Με ένα κλικ ολοκληρώνεται η κράτηση και ο πολίτης λαμβάνει ηλεκτρονική ειδοποίηση (email ή SMS) με όλα τα στοιχεία.

Γιατί έχει σημασία η νέα υπηρεσία

Η εισαγωγή του finddoctors.gov.gr αποτελεί σημαντική καινοτομία για την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς:

Εξοικονομεί χρόνο και κόπο.

Δίνει διαφάνεια στη διαθεσιμότητα των ραντεβού.

Περιορίζει τον συνωστισμό και την αναμονή σε τηλεφωνικές γραμμές.

Ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση όλων στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Το μέλλον των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας

Μετά τον ψηφιακό φάκελο υγείας και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το finddoctors.gov.gr έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εφαρμογές που αλλάζουν την εικόνα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Στόχος είναι ο πολίτης να έχει όλο και περισσότερες διαδικασίες στο χέρι του, μέσω του κινητού ή του υπολογιστή, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές δυσκολίες.

Το finddoctors.gov.gr είναι πλέον διαθέσιμο και υπόσχεται να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών, προσφέροντας άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση σε ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ.