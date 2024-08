Ευλογιά των πιθήκων: Το ECDC αύξησε το επίπεδο συναγερμού

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (ΕCDC) αύξησε την Παρασκευή το επίπεδο συναγερμού για την mpox (γνωστή παλαιότερα και ως ευλογιά των πιθήκων) και ζήτησε από τις χώρες να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ενημέρωσης για τους ταξιδιώτες που έρχονται από περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τον ιό.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία ανέφερε πως βλέπει τώρα έναν «μέτριο» κίνδυνο mpox, σε σύγκριση με έναν «χαμηλό» κίνδυνο νωρίτερα, για τον ευρύτερο πληθυσμό και τους ταξιδιώτες. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα μετάδοσης στην Ευρώπη παραμένει πολύ μικρή, δεδομένου ότι οι εισαγόμενες μολύνσεις διαγιγνώσκονται γρήγορα και εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου.

Η παρούσα έξαρση της ασθένειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεκίνησε με την εξάπλωση ενός ενδημικού στελέχους γνωστού ως clade I. Όμως μια νέα παραλλαγή, η clade Ib, φαίνεται να εξαπλώνεται πιο εύκολα μέσω καθημερινών στενών επαφών, περιλαμβανομένων των σεξουαλικών επαφών.

«Λόγω των στενών συνδέσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική, πρέπει να προετοιμαστούμε για περισσότερες εισαγόμενες μολύνσεις του clade I», δήλωσε η διευθύντρια του οργανισμού Πάμελα Ρέντι Βάγκνερ.

