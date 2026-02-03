Μ. Θεμιστοκλέους: Θετική αξιολόγηση του ΕΣΥ από το 75% των ασθενών   

Υψηλά επίπεδα ικανοποίησης εκφράζουν οι ασθενείς για τις υπηρεσίες που δέχθηκαν κατά τη νοσηλεία τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δείγμα υπερβαίνει τους 30.000 ασθενείς, με τη συνολική βαθμολογία να φτάνει το 4,2 στα 5. «Το 75% των ασθενών χαρακτήρισαν την εμπειρία της νοσηλείας καλή ή πολύ καλή», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ3 ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, ακόμη, στη συνταγματική αναθεώρηση, στην εξέλιξη της γρίπης και την αντοχή του ΕΣΥ, στην πορεία υλοποίησης του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, στις προσλήψεις προσωπικού για το 2026, στην αποσυμφόρηση των ΤΕΠ με το «βραχιολάκι» και στους δείκτες αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενούς.

Οι εργασίες για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος, είπε ο κ. Θεμιστοκλέους και συμπλήρωσε ότι «το νοσοκομείο θα είναι έτοιμο το 2027». Για τη στελέχωσή του ανέφερε ότι την πρώτη μέρα λειτουργίας προβλέπονται 716 άτομα προσωπικό.

Ο υφυπουργός Υγείας ανέδειξε τις καινοτομίες που εισάγει το νέο νοσοκομείο, όπως μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, σχεδιασμό που αξιοποιεί τα φυσικά στοιχεία του χώρου, άπλετο φυσικό φωτισμό και κτίριο φιλικό προς το περιβάλλον. Υπογράμμισε ότι «οι προδιαγραφές του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το καθιστούν ευρωπαϊκό πρότυπο», ενώ σημείωσε ότι η διαμόρφωση των κλινικών είναι πρωτοποριακή για τα έως σήμερα δεδομένα.

Αναφορικά με τη γρίπη και την αντοχή του ΕΣΥ

Ο υφυπουργός τόνισε ότι το εθνικό σύστημα υγείας είναι έτοιμο, επισημαίνοντας πως οι διακυμάνσεις της γρίπης επηρεάζονται και από τις καιρικές συνθήκες. Σημείωσε ότι δεν χρειάζεται να προκαλείται πανικός στους πολίτες. «Η γρίπη είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο είναι εδώ», σημείωσε, ενώ για την πρόληψη επανέλαβε ότι «όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής, να πάνε και να εμβολιαστούν, ιδίως οι ευπαθείς ομάδες». Σε ερώτηση για πιέσεις και πληρότητες στις κλινικές, ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε κατηγορηματικά: «Ναι, αντέχει το ΕΣΥ. Μη ξεχνάμε πως το ΕΣΥ άντεξε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες». Διευκρίνισε ότι ενδεχόμενες υπερβάσεις πληρότητας μπορεί να είναι παροδικές και να αντιμετωπίζονται με κάλυψη από κλίνες άλλων κλινικών.

Για τις προσλήψεις προσωπικού στο ΕΣΥ

Αναφορικά με τις προσλήψεις προσωπικού στο ΕΣΥ για το 2026, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι προγραμματίζονται 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Διευκρίνισε ότι «οι προκηρύξεις για γιατρούς αναμένονται τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου», ενώ η πλατφόρμα για το επικουρικό θα ανοίξει εντός του Φεβρουαρίου και θα παραμείνει ανοιχτή δύο με τρεις εβδομάδες.

Για τα Επείγοντα

Όσον αφορά στη μείωση του χρόνου αναμονής τα Επειγόντων και ανέφερε ότι «πριν από έναν χρόνο ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνούσε τις 9 ώρες, ενώ πλέον, με παρεμβάσεις που έχουμε κάνει σε προσωπικό, με το ψηφιακό σύστημα και τις υποδομές, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τον χρόνο αναμονής στις 4,5 ώρες». Τόνισε ότι «τα βαριά περιστατικά δεν περιμένουν καθόλου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό» ενώ ξεκαθάρισε πως η αναμονή αφορά κυρίως περιστατικά που απαιτούν πολλαπλές ιατρικές αξιολογήσεις και εξετάσεις.

Αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι το Σύνταγμα χρειάζεται αναθεώρηση ώστε να υπάρξει προσαρμογή στη σύγχρονη εποχή και τις προκλήσεις της, αναφέροντας ενδεικτικά την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική κρίση. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «η αναθεώρηση απαιτεί συναινέσεις και εκτιμώ ότι σε ζητήματα όπως το άρθρο 86 μπορούμε να συμφωνήσουμε»