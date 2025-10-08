Beyond cancer

Η πρώτη Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στη χώρα μας λειτούργησε τον Μάρτιο του 2023, με μόλις 50 επισκέψεις κατά την πρώτη χρονιά, στα εξωτερικά ιατρεία της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Αττικόν. Στόχος να προσφέρει ολιστική φροντίδα σε άτομα με καρκίνο από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης.

Η κλινική από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως τύπου καρκίνου, αλλά η πλειονότητα, δηλαδή ένα ποσοστό 90%, είναι γυναίκες με καρκίνο μαστού, ενώ φέτος ήταν η χρονιά που οι γιατροί δέχθηκαν την επίσκεψη και αρκετών ανδρών. Σήμερα, η Κλινική υποστηρίζει 150 ασθενείς, αφιερώνοντάς τους, σε κάθε τους επίσκεψη, όλο το χρόνο που είναι απαιτητός ώστε να φύγουν από εκεί ανακουφισμένοι.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης χθες, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε φανερά συγκινημένος για την πρωτοβουλία αυτή, «μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες» της θητείας του στο Υπουργείο», ενώ θυμήθηκε τη δική του περίπτωση, στην οικογένειά του, με τη μητέρα του που διαγνώστηκε με λευχαιμία και έζησε τα υπόλοιπα 11 χρόνια της ζωής της υπό το καθεστώς του φόβου, το «πρώτο πράγμα που νιώθει ο ασθενής που διαγιγνώσκεται με καρκίνο είναι ο φόβος», είπε χαρακτηριστικά, αλλά και της αγωνίας. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο υπουργός, μέσα από την εμπειρία της Κλινικής Επιζώντων, ο ασθενής μπορεί να καταλάβει ότι αν προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του σε νέες συνήθειες, βοηθητικές προς την πάθησή του, μπορεί, τελικά, να είναι και πιο ευτυχισμένος στην καθημερινότητά του.

Η πρώτη Κλινική Επιζώντων Καρκίνου αποτέλεσε το όραμα τριών γιατρών, του καθηγητή Χειρουργικής και Προέδρου της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Νίκου Αρκαδόπουλου, της καθηγήτριας Παθολογίας -Ογκολογίας Αμάντας Ψυρρή, και της ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Πόπης Καλαϊτζή, η οποία διαθέτει εξειδίκευση στην Ιατρική του Τρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine).

Η λειτουργία της Κλινικής υποστηρίζεται οικονομικά από τη φαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb (BMS), γεγονός που επιτρέπει την παροχή δωρεάν υπηρεσιών σε περίπου 150 επιζώντες καρκίνου. Την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη έχει η κ. Καλαϊτζή, η οποία συνεργάζεται με ένα πολυεπιστημονικό δίκτυο επαγγελματιών υγείας.

Ποια φροντίδα θα δεχτεί ο ασθενής

Η νέα Ογκολογική Κλινική στο Αττικό Νοσοκομείο περιθάλπει τον ασθενή, προσφέροντάς του ολιστική υποστήριξη πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή - περιλαμβάνοντας τη διατροφή, τη σωματική αποκατάσταση, την ψυχική υγεία και την κοινωνική επανένταξη. Όπως επεσήμανε ο Υπουργός, «η ιατρική φροντίδα από μόνη της δεν αρκεί, χρειάζεται μια προσέγγιση που να αγκαλιάζει και την ψυχή και την καθημερινότητα του ασθενούς».

Ο υπουργός τόνισε ότι το παράδειγμα του Αττικού μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, αναφέροντας πως ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για επέκταση του μοντέλου σε νέες δομές.

Η Κλινική έχει σχεδιαστεί με βάση πρότυπα ποιοτικής φροντίδας και αποκατάστασης, τα οποία περιλαμβάνουν αξιολόγηση αναγκών, εξειδικευμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης, καθώς και στρατηγική κοστολόγησης και διαχείρισης πόρων.

Η φιλοσοφία της στηρίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσα από αλλαγές που σχεδιάζονται μαζί με τον ασθενή, τη μείωση των υποτροπών και την πρόληψη επιπλοκών.

Τα οφέλη για το σύστημα υγείας είναι επίσης σημαντικά, καθώς περιορίζονται οι νοσηλείες και μειώνονται οι δαπάνες από μη αναγκαίες εισαγωγές, ενώ οι ασθενείς παρακολουθούνται με συνέπεια και ασφάλεια.

Συγκίνηση προκάλεσαν όσα είπε η επιζήσασα καρκίνου κ. Ζωή Χουρμουζιάδου, η οποία επισκέπτεται τη Νέα Ογκολογική Κλινική στο Αττικόν εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δύο πράγματα χρειάζονται οι ασθενείς. Πρώτον, τα φάρμακά τους, κατά ένα 80%, και δεύτερον φροντίδα της ψυχικής, σωματικής και φυσικής τους κατάστασης, σε ένα 20%. «Γι΄ αυτό το 20% χρειαζόμαστε βοήθεια», είπε η κ. Χουρμουζιάδου. «Η ογκολογική κλινική στο Αττικόν με την κ. Καλαϊτζή έρχεται να συνδράμει σε αυτό το δεύτερο σκέλος. Εδώ ο ασθενής βρίσκει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται και μπορεί μάλιστα να μην τα είχε υπόψη του».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της BMS Ελλάδας, Ελισάβετ Προδρόμου, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το Αττικόν, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει «την ουσία της αποστολής της εταιρείας, να τοποθετεί πάντα τον ασθενή στο επίκεντρο». Όπως ανέφερε, η συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές αλλαγές στην υγειονομική φροντίδα.

Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 100.000 πολίτες ζουν με διάγνωση καρκίνου, ενώ η νόσος επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα σχεδόν μισό εκατομμύριο άτομα. Σύγχρονες μελέτες δείχνουν πως η ολιστική προσέγγιση μειώνει έως και 20% τον κίνδυνο υποτροπής, 50% τα καρδιαγγειακά συμβάματα και 40% τις επανεισαγωγές στο νοσοκομείο.