Κίνα: Παγκόσμια πρώτη εισπνεόμενου εμβολίου κατά της Covid

Σε παγκόσμια πρώτη, η εμπορική πρωτεύουσα της Κίνας, η Σαγκάη, παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα έναν νέο τύπο εμβολίου για τον COVID-19 που εισπνέεται αντί να χορηγείται με ένεση.

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν το εμβόλιο, που παράγεται από την κινεζική φαρμακευτική εταιρεία CanSino Biologics για χρήση ως αναμνηστική δόση από τον Σεπτέμβριο.

Και τώρα οι πρώτοι άνθρωποι αρχίζουν να λαμβάνουν το εμβόλιο, το οποίο εισπνέεται μέσω του στόματος από ένα δοχείο που μοιάζει με φλιτζάνι καφέ με κοντό στόμιο.

«Η πρώτη γραμμή άμυνας του σώματός μας είναι η βλεννογόνος μεμβράνη του αναπνευστικού μας συστήματος, θέλουμε να διεγείρεται άμεσα για να βελτιώσουμε την ανοσία και η χρήση του εισπνεόμενου εμβολίου το κάνει αυτό», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Δρ Zhao Hui, επικεφαλής ιατρός στο Shanghai United Family Hospital Pudong.

