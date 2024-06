IDF: Εξουδετέρωσαν οκτώ τρομοκράτες της Χαμάς στο Νουσιεράτ

Οι IDF αποκάλυψαν το βράδυ της Παρασκευής τις ταυτότητες οκτώ τρομοκρατών που σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, ενώ δρούσαν μέσα από ένα σχολείο της UNRWA στο Νουσιεράτ την Πέμπτη.



Ένας από τους εξουδετερωμένους τρομοκράτες έχει επιβεβαιωθεί ότι συμμετείχε στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν άλλοι 250.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post, οι τρομοκράτες ανήκαν τόσο στη Χαμάς όσο και στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Οι ταυτότητες των άλλων οκτώ τρομοκρατών που εξουδετερώθηκαν στην επιδρομή, επιβεβαιώθηκαν από τη Διεύθυνση Πληροφοριών των IDF και την Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ.

Identities confirmed of 8 additional Hamas and Islamic Jihad terrorists, who were eliminated in a precise strike in the @UNRWA school in Nuseirat.



Since the targeted strike, the IDF has confirmed the identity of 17 terrorists that were operating from the school. https://t.co/A1KlsYBRD7 pic.twitter.com/xp1zPSMvG2