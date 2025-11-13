Η ρομποτική στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη

Γράφει ο Αθανάσιος Ρήγας

Διευθυντής Ουρολόγος,

Πρόεδρος Επιτροπής Χειρουργείου – Χειρουργικού Τομέα,

Ευρωκλινική Αθηνών

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στους άνδρες και αφορά μια ευρεία γκάμα ηλικιών που ξεκινά από τη σχετικά μικρή ηλικία των 45 ετών. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι άνδρες μετά τα 50 και αυτοί που έχουν θετικό κληρονομικό ιστορικό μετά τα 40, πρέπει να κάνουν την εξέταση αίματος για τον προστάτη, το PSA, και να εξετάζονται από ουρολόγο.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Η όλη προσπάθεια είναι, εάν υπάρχει κακοήθεια στον προστάτη, η διάγνωσή της να γίνεται σε όσο το δυνατόν πρώιμο στάδιο. Όπως λέμε στην ιατρική, ο όγκος να είναι ενδοπροστατικός, περιορισμένος δηλαδή στο εσωτερικό του αδένα, μέσα από την εξωτερική του κάψα. Και όπως τονίζουμε στους ασθενείς μας, εάν καταφέρουμε να διαγνώσουμε τον όγκο σε αυτό το αρχικό στάδιο, όπως συνήθως γίνεται, τότε μπορούμε να επιτύχουμε την πλήρη ίαση του άνδρα από την κακοήθεια. Αυτό επιτυγχάνεται με την πλήρη αφαίρεση του προστάτη αδένα με τα περιβλήματα και τα εξαρτήματά του (σπερματοδόχες κύστεις, πόροι), επέμβαση που καλείται ριζική προστατεκτομή.

Η Ρομποτική Χειρουργική, που αποτελεί ένα εξαιρετικό τεχνολογικό επίτευγμα της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας, έχει δώσει τη δυνατότητα η επέμβαση του προστάτη να είναι στις μέρες μας πολύ πιο απλή, αποτελεσματική και ασφαλής σε σχέση με το παρελθόν.

Η ρομποτική χειρουργική αλλάζει τα δεδομένα

Σχεδόν όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci αποτελεί στα χέρια του εξειδικευμένου χειρουργού ένα εξαιρετικό εργαλείο. Του δίνει τη δυνατότητα λεπτότατων και ακριβέστατων χειρισμών με τέλεια τρισδιάστατη όραση και λεπτομέρεια, που εξασφαλίζουν την πλήρη αφαίρεση του καρκίνου και της ογκολογικής ίασης του ασθενούς αναίμακτα, ανώδυνα, με πολύ σύντομη μετεγχειρητική πορεία και επιστροφή στην καθημερινότητα.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος στην Ευρώπη

Για τα προφανή αυτά πλεονεκτήματα, η Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή είναι πανευρωπαϊκά, η συχνότερα πραγματοποιούμενη επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη (European Urology 2012) και πάνω από τα δύο τρίτα των ασθενών επιθυμούν να χειρουργηθούν με τη μέθοδο αυτή (European Urology 2008). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στους Νew York Times «ο ρυθμός εξάπλωσης συναγωνίζεται εκείνον του internet ενώ ξεπερνά εκείνους της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, των κινητών τηλεφώνων και των προσωπικών υπολογιστών»

Ασφάλεια και ποιότητα ζωής μετά την επέμβαση

Έχοντας πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό ρομποτικών ριζικών προστατεκτομών για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, και σε συμφωνία με τη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους ασθενείς μας ότι η επέμβαση αυτή εξασφαλίζει το βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα όμως, στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε τη φυσιολογική στυτική λειτουργία και την ομαλή ούρηση, χωρίς μετεγχειρητικά προβλήματα όπως η ακράτεια ούρων και τα στενώματα της αναστόμωσης. Η χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci διασφαλίζει τα ανωτέρω. Με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος μπορούμε να παρασκευάσουμε και να διαφυλάξουμε με λεπτούς και ακριβείς χειρισμούς και υπό συνεχή μεγεθυμένη τρισδιάστατη όραση τόσο τα αγγεία και τα νεύρα που είναι υπεύθυνα για τη στύση και την ούρηση, όσο και τον σφιγκτήρα της ουρήθρας, που είναι υπεύθυνος για τον πλήρη έλεγχο της ούρησης. Η πραγματοποίηση της αναστομώσεως κύστης ουρήθρας μετά την αφαίρεση του προστάτη γίνεται με συνεχή και υδατοστεγή ραφή με τη χρήση των ρομποτικών βραχιόνων και έτσι επιτυγχάνεται η ευρεία, χωρίς στενώματα αναστόμωση και η γρήγορη αφαίρεση του καθετήρα μετεγχειρητικά. Αυτά παλαιότερα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν, γι’ αυτό και ένας μεγάλος φόβος και ανησυχία των ασθενών που θα έκαναν επέμβαση προστάτη ήταν η μετεγχειρητική ακράτεια και στυτική διαταραχή, που ήταν σχετικά συχνές.

Η διάγνωση της κακοήθειας αιφνιδιάζει και σοκάρει τους ασθενείς και το περιβάλλον τους. Συχνά αφορά άνδρες χωρίς συμπτώματα ή προβλήματα υγείας, πλήρως λειτουργικούς, που επιδιώκουν την ίαση και τη διατήρηση της ποιότητας της ζωής τους. Αυτό που λέμε σε κάθε ασθενή μας, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί απλή αισιοδοξία ή διάθεση συμπαράστασης, αλλά την πραγματικότητα, είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε τη δυσάρεστη αυτή κατάσταση μαζί και θα επιτύχουμε, με την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης της χειρουργικής δεξιότητας και της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας του Ρομποτικού Συστήματος, την πλήρη ίασή του.

Στην Ευρωκλινική Αθηνών, το Τμήμα Ρομποτικής Ουρολογικής Χειρουργικής διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένους χειρουργούς στη χρήση του συστήματος Da Vinci, προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα και άριστα ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα για τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη.