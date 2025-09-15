Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Προστάτη: Ένα κάλεσμα για ενημέρωση και πρόληψη

Γράφει ο

Γεράσιμος Αλιβιζάτος,

Ουρολόγος, Διευθυντής Γ’ Ουρολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Προστάτη, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια ευκαιρία για να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία σχετικά με μια νόσο που επηρεάζει εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως και να τονιστεί η αξία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες και η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στο ανδρικό φύλο μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Υπολογίζεται ότι ένας στους οκτώ άνδρες θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο καταγράφονται πάνω από 450.000 νέες περιπτώσεις, ενώ στην Ελλάδα οι νέες διαγνώσεις ξεπερνούν τις 5.000 ετησίως

Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης

Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του προστάτη συνήθως δεν εμφανίζει συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι η προληπτική εξέταση είναι ζωτικής σημασίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την αιματολογική εξέταση PSA (Prostate Specific Antigen) και την κλινική εξέταση από ουρολόγο. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, οι άνδρες άνω των 50 ετών – ή άνω των 45 όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό – θα πρέπει να συζητούν με τον γιατρό τους για την ανάγκη τακτικού ελέγχου.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ίαση. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εντοπισμός του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο δίνει τη δυνατότητα για θεραπεία με χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης.

Σύγχρονες θεραπείες και ποιότητα ζωής

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη έχει εξελιχθεί σημαντικά. Σήμερα, πέρα από τη χειρουργική (με την βοήθεια της ρομποτικής τεχνικής) και την ακτινοθεραπεία, υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως η ενεργός παρακολούθηση (active surveillance) για τους ασθενείς με χαμηλού κινδύνου νόσο, η ορμονοθεραπεία και οι νεότερες στοχευμένες θεραπείες.

Οι θεραπείες αυτές στοχεύουν όχι μόνο στην παράταση της ζωής αλλά και στη διατήρηση της ποιότητάς της. Παράλληλα, η ψυχολογική υποστήριξη και η ενημέρωση της οικογένειας αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αντιμετώπιση της νόσου.

Η Παγκόσμια Ημέρα υπενθυμίζει ότι η μάχη με τον καρκίνο του προστάτη δεν αφορά μόνο τον ασθενή, αλλά και το κοινωνικό του περιβάλλον.

Η αξία της ενημέρωσης και η καταπολέμηση των ταμπού

Δυστυχώς, πολλοί άνδρες εξακολουθούν να αποφεύγουν τον έλεγχο, είτε λόγω φόβου είτε λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων. Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία να σπάσουν τα ταμπού και να ανοίξει ο διάλογος για την υγεία των ανδρών. Η ενημέρωση μπορεί να σώσει ζωές, εφόσον παρακινεί τους άνδρες να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Συμπέρασμα

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Προστάτη δεν είναι μια απλή ημερομηνία στο ημερολόγιο∙ είναι ένα κάλεσμα δράσης. Μας υπενθυμίζει ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η σύγχρονη θεραπεία μπορούν να μειώσουν δραματικά τη θνησιμότητα από τη νόσο. Για κάθε άνδρα, είναι μια αφορμή να φροντίσει τον εαυτό του∙ και για κάθε κοινωνία, μια ευκαιρία να δείξει έμπρακτα ότι η υγεία των πολιτών της είναι προτεραιότητα.