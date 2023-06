Η δυσκολία στον ύπνο αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Η αϋπνία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο αυξάνονται τα συμπτώματα, όπως δυσκολία στο να πέσει κανείς να κοιμηθεί ή να ξυπνήσει πολύ νωρίς, λέει η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Neurology».

Περισσότερο από το ένα τρίτο της χώρας των ΗΠΑ υποφέρει από αϋπνία, σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης. Ήθελαν να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της διαταραχής του ύπνου και της εμφάνισης εγκεφαλικού.

Τα άτομα με πέντε έως οκτώ συμπτώματα αϋπνίας είχαν 51% περισσότερες πιθανότητες να πάθουν εγκεφαλικό από εκείνους που δεν είχαν αϋπνία, μετά τον έλεγχο άλλων παραγόντων κινδύνου, αναφέρεται σε δήλωση που συνόδευε τη μελέτη.

Τα άτομα με ένα έως τέσσερα συμπτώματα είχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο από αυτά που δεν είχαν συμπτώματα.

«Υπάρχουν πολλές θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους, επομένως ο καθορισμός των προβλημάτων ύπνου που οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού μπορεί να επιτρέψει προηγούμενες θεραπείες ή συμπεριφορικές θεραπείες για άτομα που έχουν προβλήματα ύπνου και πιθανώς να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού αργότερα στη ζωή», ανέφερε σε μια δήλωση ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επιδημιολόγος Wendemi Sawadogo, ερευνητής στο Virginia Commonwealth University στο Richmond.

Ο κακός ύπνος διαταράσσει τον μεταβολισμό και την αρτηριακή πίεση και προκαλεί φλεγμονή, που είναι παράγοντες εγκεφαλικού επεισοδίου, δήλωσε στο CNN η Phyllis Zee, MD, διευθύντρια του Center for Circadian and Sleep Medicine at Northwestern University’s Feinberg School of Medicine στο Chicago.

«Ο κακός ύπνος μπορεί να βλάψει τη φυσική πτώση της αρτηριακής πίεσης που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου και να συμβάλει στην υπέρταση - ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικό και καρδιαγγειακές παθήσεις», είπε η Zee.