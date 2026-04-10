Η αξία της Καρδιακής Αποκατάστασης: Ένα κρίσιμο «κενό» στο ελληνικό σύστημα υγείας

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία θανάτου στον δυτικό κόσμο, με τη στεφανιαία νόσο και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο να κυριαρχούν. Στην Ευρώπη, ευθύνονται για περίπου το 50% των θανάτων, ενώ το οικονομικό τους αποτύπωμα ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πίσω από τους αριθμούς, όμως, βρίσκονται χιλιάδες ασθενείς που μετά από ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους, συχνά με μακρά αποχή από την εργασία και σημαντική ανάγκη υποστήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Καρδιακή Αποκατάσταση δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαίο κρίκο στη συνέχεια της θεραπείας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη, πολυπαραγοντική παρέμβαση που στοχεύει τόσο στην αποθεραπεία μετά από ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο όσο και στη δευτερογενή πρόληψη για την αποφυγή νέων συμβάντων.

Τι είναι και τι προσφέρει η Καρδιακή Αποκατάσταση

Η Καρδιακή Αποκατάσταση υλοποιείται σε εξειδικευμένα κέντρα από διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας και περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων που αφορούν:

τη σταθεροποίηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς

τη ρύθμιση παραγόντων κινδύνου (υπέρταση, διαβήτης, δυσλιπιδαιμία)

τη σταδιακή επανένταξη στη φυσική δραστηριότητα

την ψυχολογική υποστήριξη

τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής

Πολλαπλές διεθνείς μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης μειώνουν τη θνησιμότητα, περιορίζουν τις επανεισαγωγές στα νοσοκομεία και ενισχύουν σημαντικά τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση της επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας.

Η ελληνική πραγματικότητα

Παρά τη σαφή επιστημονική τεκμηρίωση και τις ισχυρές συστάσεις των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, η εφαρμογή της Καρδιακής Αποκατάστασης στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Η παραπομπή των ασθενών σε τέτοια προγράμματα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, στερώντας από μεγάλο αριθμό ανθρώπων ένα κρίσιμο εργαλείο αποκατάστασης και πρόληψης.

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο, παρέχει μια βάση για την ανάπτυξη τέτοιων δομών. Ήδη από το Προεδρικό Διάταγμα 395/1993 προβλέπεται η λειτουργία της «Ελάχιστης Μονάδας Ιατρικής Αποκατάστασης» (Ε.Μ.Ι.Α.), η οποία αφορά μονάδες παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης για παθήσεις του κινητικού και κυκλοφορικού συστήματος.

Η ανάγκη θεσμικής ενσωμάτωσης

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την ένταξη των Κέντρων Καρδιακής Αποκατάστασης στο πλαίσιο των Ε.Μ.Ι.Α., με επιστημονικό υπεύθυνο καρδιολόγο. Η πρόταση αυτή συνοδεύεται από σαφείς προδιαγραφές, βασισμένες στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Επιστημονική ομάδα

Η λειτουργία ενός σύγχρονου κέντρου απαιτεί διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει:

Καρδιολόγο (επιστημονικό διευθυντή)

Φυσιοθεραπευτή ή εργοφυσιολόγο

Νοσηλευτή

Διαιτολόγο

Ψυχολόγο (ιδιαίτερα χρήσιμο)

Η παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση θεωρείται απαραίτητη, ενώ η αναλογία προσωπικού-ασθενών καθορίζεται από τον βαθμό κινδύνου των συμμετεχόντων.

Υποδομές και εξοπλισμός

Τα κέντρα οφείλουν να διαθέτουν:

χώρους άσκησης με κατάλληλες συνθήκες αερισμού και θερμοκρασίας

εξοπλισμό καρδιολογικής παρακολούθησης (ηλεκτροκαρδιογράφο, πιεσόμετρα, οξύμετρα)

συστήματα εργοσπιρομετρίας και δοκιμασίας κόπωσης

πλήρη εξοπλισμό ανάνηψης (απινιδωτή, φαρμακευτικό εξοπλισμό)

γυμναστήριο με όργανα ενδυνάμωσης

χώρους συμβουλευτικής και υποστήριξης ασθενών

Oργάνωση και λειτουργία

Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων βασίζεται σε:

τακτικές συναντήσεις της επιστημονικής ομάδας

καταγραφή και αξιολόγηση της πορείας των ασθενών

πρωτόκολλα διαχείρισης συμβάντων

στρατηγικό σχεδιασμό και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Τα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης περιλαμβάνουν:

εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης διάρκειας τουλάχιστον 24 εβδομάδων

διατροφική καθοδήγηση

υποστήριξη για διακοπή καπνίσματος

έλεγχο και ρύθμιση χρόνιων νοσημάτων

ψυχολογική υποστήριξη

συμβουλές για καθημερινές δραστηριότητες (οδήγηση, εργασία, ταξίδια)

τηλε-αποκατάσταση και εξ αποστάσεως παρακολούθηση

Ένα στοίχημα για το μέλλον

Η ανάπτυξη οργανωμένων δομών Καρδιακής Αποκατάστασης στην Ελλάδα αποτελεί μια κρίσιμη επένδυση για τη δημόσια υγεία. Δεν αφορά μόνο τη μείωση της θνησιμότητας, αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων ασθενών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Σε μια εποχή όπου τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η μεγαλύτερη απειλή, η Καρδιακή Αποκατάσταση δεν μπορεί να παραμένει στο περιθώριο. Αντίθετα, οφείλει να αποτελέσει βασικό πυλώνα μιας σύγχρονης, ολοκληρωμένης πολιτικής υγείας.