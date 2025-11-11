Η Ακτινοδιαγνωστική σε παιδιά από την πλευρά της Παιδοακτινολόγου

Γράφει η

Παπαϊωάννου Γεωργία

Παιδοακτινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Παιδιατρικής Ακτινολογίας, ΜΗΤΕΡΑ

Η Παγκόσμια Ημέρα Ακτινολογίας αποτελεί εορτασμό και αναγνώριση της προσφοράς της ιατρικής ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής στην εξέλιξη της διάγνωσης και της θεραπείας σε πολλαπλά νοσήματα και πολλαπλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού σε όλες τις ηλικίες, από την εμβρυική ζωή μέχρι τα βαθιά γήρατα.

Σε κάθε εορτασμό παγκόσμιας μέρας προκύπτουν ερωτήματα:

τι προσφέρει αυτό που γιορτάζουμε; Η Ακτινολογία είναι μια από τις πιο καίριες ειδικότητες της Ιατρικής που τα τελευταία χρόνια, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας που τη συνοδεύει, έχει αποκτήσει ανεκτίμητη αξία και αποτελεί ουσιαστικό συνδετικό κρίκο στη διάγνωση και διαχείριση των ασθενών. Συνοδεύεται και ενισχύεται από πληθώρα τεχνολογικών εξελίξεων, που είναι εντυπωσιακές αν θυμηθούμε την εποχή που ο κύριος Röntgen απεικόνισε την παλάμη της συζύγου του, με τη βοήθεια των «αόρατων» ακτίνων Χ, 130 χρόνια πριν στις 8/11/1895. Όλα αυτά τα χρόνια, έχουν σημειωθεί άλματα στη δυνατότητα της απεικόνισης πολλαπλών σημείων και συστημάτων του οργανισμού, σε όλες τις ηλικίες με λεπτομέρειες που συχνά θυμίζουν ανατομικό ή χειρουργικό παρασκεύασμα. Με αυτόν τον τρόπο, η Ακτινολογία έχει βοηθήσει στη διάγνωση πολλαπλών παθήσεων, συχνά σε πρώιμο στάδιο και έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη θεραπεία και παρακολούθηση πολλαπλών ασθενειών, δίνοντας ώθηση στην πρόοδο και την εξέλιξη της Ιατρικής.