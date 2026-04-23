ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ

Τα ζητήματα της δημόσιας Υγείας, της καινοτομίας και των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που διεξήχθη στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς 22 - 25 Απριλίου.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε τη σημασία της προστασίας της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ευρώπη, δηλώνοντας: «Είμαι περήφανος που η Ελλάδα, η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά παίξαμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τη φαρμακοβιομηχανία, ώστε να μην προχωρήσει η αλλαγή ενός κανονισμού στην Ε.Ε. σε μια κατεύθυνση απολύτως αρνητική για την καινοτομία. Οι αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, αν είχαν ψηφιστεί, θα αποτελούσαν το μεγαλύτερο αντικίνητρο για την προσέλκυση φαρμακευτικής καινοτομίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της φαρμακευτικής έρευνας, επισημαίνοντας τη σημαντική υποχώρηση της Ευρώπης σε σχέση με τις ΗΠΑ και τις ασιατικές χώρες. Όπως ανέφερε, από τις αρχές του 2000, η Ευρώπη κατείχε ισχυρή θέση έναντι των ΗΠΑ, ενώ σήμερα έχει μείνει πίσω, με τις ΗΠΑ να προηγούνται κατά πολύ, την Κίνα να ακολουθεί δυναμικά και την Ινδία να την έχει ήδη ξεπεράσει.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη αναβολής της εφαρμογής του Urban Management Directive, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του από 1/1/27 θα οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων, τουλάχιστον κατά 100%, ενώ θα αναγκάσει την Ε.Ε. να στραφεί σε εισαγωγές από άλλες περιοχές, χαρακτηρίζοντας την πρόβλεψη αυτή «παραλογισμό». Αναφορικά με τις νέες τιμολογιακές πολιτικές στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι το βασικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα ήταν οι υψηλές τιμές. Όπως είπε, αν οι τιμές εξισωθούν με εκείνες της Ευρώπης, το πλεονέκτημα αυτό θα χαθεί, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για την Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με το παρελθόν.

«Την επόμενη εβδομάδα θα τεθούν σε εφαρμογή τα πρώτα SPC φίλτρα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αν λειτουργήσουν αποτελεσματικά, είμαι βέβαιος ότι θα υιοθετηθούν και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ήδη 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση και έχουμε ενσωματώσει στην ΗΔΙΚΑ όλες τις αντενδείξεις που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν καταχωρήσει για τις άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών τους προϊόντων», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάς LTD και πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, σχολιάζοντας τον διεθνή ανταγωνισμό στη φαρμακευτική βιομηχανία, δήλωσε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Η αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας φαίνεται να ολοκληρώνεται, όμως δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις που να αλλάζουν ουσιαστικά τις ισορροπίες υπέρ της έναντι των ΗΠΑ ή της Κίνας». Όπως σημείωσε, «στην Κίνα επενδύθηκαν 109 δισ. σε έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, έναντι 52 δισ. στην Ευρώπη και 71 δισ. στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Κίνα να περνά για πρώτη φορά στην πρώτη θέση. Πρόκειται για μια αγορά που, καθώς βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο, μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά τα προϊόντα που η ίδια παράγει».