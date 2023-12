Το φιλτράρισμα του αέρα στο αυτοκίνητο μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης

Η εισπνοή αφιλτράριστου αέρα ενώ βρίσκεται κάποιος σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής μπορεί να βλάψει την υγεία του εξίσου με τη διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο, υποστηρίζει νέα έρευνα, υποδεικνύοντας έναν ακόμη καθημερινό κίνδυνο έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σε μια μελέτη, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον έβαλαν τους ανθρώπους να οδηγήσουν σε ώρες αιχμής στο Σιάτλ, εκθέτοντάς τους μερικές ημέρες σε αφιλτράριστο αέρα και σε άλλες διαδρομές με τον αέρα που εισέρχονταν στο όχημα μέσω ενός ενισχυμένου φίλτρου αέρα. Η αρτηριακή τους πίεση παρακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της οδήγησης και για 24 ώρες μετά.

Η μέση αρχική αρτηριακή πίεση των ατόμων στη μελέτη ήταν 123/71 mm Hg. Η αρτηριακή πίεση αυξήθηκε γρήγορα κατά μέσο όρο περισσότερο από 4 mm Hg, κορυφώνοντας περίπου μία ώρα μετά την οδήγηση και παρέμεινε υψηλή για 24 ώρες. Η αύξηση ήταν παρόμοια με τα αποτελέσματα μιας δίαιτας πλούσιας σε αλάτι, σύμφωνα με μια περίληψη της μελέτης που δημοσιεύτηκε από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

«Το σώμα έχει ένα πολύπλοκο σύνολο συστημάτων για να προσπαθεί να διατηρεί την αρτηριακή πίεση στον εγκέφαλο ίδια όλη την ώρα. Είναι ένα πολύ περίπλοκο, αυστηρά ρυθμιζόμενο σύστημα και φαίνεται ότι σε έναν από αυτούς τους μηχανισμούς, η ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται με την κυκλοφορία και παρεμβαίνει στην αρτηριακή πίεση», ανέφερε ο ερευνητής Dr. Joel Kaufman, MD, MPH, γιατρός και καθηγητής περιβαλλοντικών επιστημών και επιστημών υγείας της εργασίας.

Τα ευρήματα περιγράφονται λεπτομερώς σε μια εργασία με τίτλο «Blood Pressure Effect of Traffic-related Air Pollution: A Crossover Trial of In-Vehicle Filtration», που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Annals of Internal Medicine.

Δεκαέξι άτομα συμμετείχαν στη μελέτη, η οποία διεξήχθη από το 2014 έως το 2016. Κάθε άτομο οδήγησε ένα όχημα τρεις διαφορετικές ημέρες και δεν ήξερε αν ήταν εξοπλισμένο με φιλτράρισμα σωματιδίων αέρα υψηλής απόδοσης (HEPA). Τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν ηλικίας 22 έως 45 ετών.

Ο αντίκτυπος της μακροχρόνιας έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση που σχετίζεται με την κυκλοφορία έχει ήδη συνδεθεί με πολλές άλλες καταστάσεις υγείας, όπως προβλήματα με την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, το άσθμα και τον καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και με υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

«Γνωρίζουμε ότι οι μέτριες αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης όπως αυτή, σε επίπεδο πληθυσμού, συνδέονται με σημαντική αύξηση των καρδιαγγειακών παθήσεων», ανέφερε ο Dr. Kaufman. «Υπάρχει μια αυξανόμενη κατανόηση ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλει σε καρδιακά προβλήματα. Η ιδέα ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση των δρόμων σε σχετικά χαμηλά επίπεδα μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ την αρτηριακή πίεση είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ που προσπαθούμε να λύσουμε».

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το μέγεθος των σωματιδίων ρύπανσης που φιλτράρονται κατά τη διάρκεια του πειράματός τους είναι αξιοσημείωτο. Τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια, τα οποία είναι μικρότερα από 100 νανόμετρα και πολύ μικρά για να φαίνονται, δεν καταπολεμούνται.

"Τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια είναι ο ρύπος που φιλτράρονταν πιο αποτελεσματικά στο πείραμά μας - με άλλα λόγια, όπου τα επίπεδα είναι πιο δραματικά υψηλά στο δρόμο και χαμηλά στο φιλτραρισμένο περιβάλλον", είπε ο Dr. Kaufman. "Έτσι, η υπόδειξη είναι ότι τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αρτηριακή πίεση. Για να αποδειχθεί πραγματικά αυτό απαιτεί περαιτέρω έρευνα, αλλά αυτή η μελέτη παρέχει μια πολύ ισχυρή ένδειξη για το τι συμβαίνει».

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι το φιλτράρισμα θα μπορούσε να προστατεύσει τους ανθρώπους από τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην πίεση του αίματος από την ατμοσφαιρική ρύπανση που σχετίζεται με την κυκλοφορία, αλλά θα χρειαζόταν μια μεγαλύτερη μελέτη για να επικυρωθούν τα ευρήματά τους, έγραψαν οι συγγραφείς.