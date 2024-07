Επιλογές από τη Βραζιλία

Το διήμερο της προημιτελικής φάσης του Euro κύλησε εξαίσια για τη στήλη. Κι αυτό, διότι πληρωθήκαμε και χθες με το «Χ2» της Δανίας σε απόδοση 1,71 (1-1 με την Αγγλία στην κανονική διάρκεια) και το Over στο Ολλανδία – Τουρκία (2-1) στο 1,80. Από εκεί και πέρα, η εν λόγω διοργάνωση παίρνει ρεπό για δύο ημέρες και εμείς στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στα πρωταθλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δύο θα είναι οι επιλογές μας. Αμφότερες προέρχονται από την Α’ Βραζιλίας.

ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ – ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ

Οι δύο ομάδες παρουσιάζουν αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν ανισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Ευκαιρία για εμάς να ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στα 3/4 μεταξύ τους παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και τα τρία έληξαν ισόπαλα (1-1, 2-2, 1-1)! Επίσης, η Ατλέτικο Γκοϊανιένσε έχει 6/7 ανεξαρτήτως έδρας και 4/4 στη βάση της. Σε αυτή δέχτηκε γκολ και στους επτά φετινούς αγώνες σε Μπραζιλεϊράο και Κύπελλο Βραζιλίας! Όσον αφορά στην Ατλέτικο Παραναένσε, μετράει 5/7 G/G μέσα – έξω και βρήκε δίχτυα στις 8/11 εξορμήσεις ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επίσης, έβαλε έστω και ένα τέρμα στις 7/7 επισκέψεις στην έδρα της νυν αντιπάλου της!

ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ – ΜΠΑΪΑ

Η Παλμέιρας έκανε ένα ακόμη ματς… ροντέο τα ξημερώματα της Παρασκευής. Συγκεκριμένα αντιμετώπισε την Γκρέμιο από την οποία έχανε 2-0 και ισοφάρισε στο τελικό 2-2 με δύο τέρματα σε δύο λεπτά (74’ – 76’)! Αυτό ήταν το πέμπτο Over της στα τελευταία έξι παιχνίδια. Επίσης, έχει και 2/3 στο γήπεδό της όπου έβαλε τουλάχιστον δύο γκολ στις 4/4 αναμετρήσεις. Πιστεύουμε ότι εύκολα μπορεί να «ανοίξει» και το αποψινό ματς κόντρα στην Μπαΐα. Με την οποία μετράει 5/6 Over στο «σπίτι» της. Σε όλα πέτυχε η ίδια από δύο γκολ και πάνω. Επίσης, η φιλοξενούμενη προέρχεται από 5/6 Over εντός – εκτός έχοντας σκοράρει σε όλα! Επιπλέον, ήταν Over και οι 6/7 έξοδοί της στο πρωτάθλημα. Αυτή που δεν ήρθε, έληξε 1-1, ενώ παραβίασε την αντίπαλη εστία και στις επτά!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

00.30 493 ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ – ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ G/G 1,87

00.30 495 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ – ΜΠΑΪΑ OVER 1,90