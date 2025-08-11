Ελληνικό ιατρικό θαύμα: 15χρονη νίκησε την πνευμονική εμβολή με πρωτοποριακή θρομβεκτομή

Μία 15χρονη ασθενής έγινε ο νεότερος άνθρωπος στην Ελλάδα – και ένας από τους λίγους σε όλη την Ευρώπη – που υποβλήθηκε με επιτυχία σε θρομβεκτομή για πνευμονική εμβολή, μια επέμβαση που σώζει ζωές αλλά πραγματοποιείται σπάνια σε τόσο νεαρή ηλικία.

Η πρωτοποριακή επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από την ομάδα του επεμβατικού ακτινολόγου Νικόλαου Πτώχη, έπειτα από επείγουσα διακομιδή της ασθενούς από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Η 15χρονη νοσηλευόταν στο Παίδων με εμπύρετο λόγω σαλμονέλας μικροβιαιμίας και παρουσίασε σοβαρή πνευμονική εμβολή, με ταχυκαρδία και υποξυγοναιμία. Η κατάσταση κρίθηκε κρίσιμη και, χάρη στον άμεσο συντονισμό του υπουργείου Υγείας, της 1ης ΥΠΕ, των διοικήσεων των δύο νοσοκομείων και της ιατρικής ομάδας της ΜΕΘ Παίδων, η μεταφορά της στο εξειδικευμένο κέντρο επεμβατικής ακτινολογίας έγινε άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια. Το αποτέλεσμα: πλήρης αποκατάσταση της πνευμονικής ροής και διάσωση της ζωής της.

Ο κ. Πτώχης δήλωσε: «Το παιδί σώθηκε και θα συνεχίσει τη ζωή του χάρη στις δυνατότητες του ΕΣΥ και στη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς ασθενών σε εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς».

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, κ. Ματίνα Παγώνη, σχολίασε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η σωστή οργάνωση και η συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. Η πνευμονική εμβολή είναι μια κατάσταση που δεν συγχωρεί καθυστερήσεις. Το γεγονός ότι μια τόσο νέα ασθενής είχε την καλύτερη δυνατή φροντίδα μέσα σε λίγες ώρες δείχνει ότι το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει υποδειγματικά».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του επεσήμανε: «Η δυνατότητα του ΕΣΥ να πραγματοποιεί γρήγορες διακομιδές σε εξειδικευμένα κέντρα είναι μοναδική και σώζει ζωές. Το περιστατικό αυτό αποτελεί τρανταχτή απόδειξη της αξίας αυτής της δυνατότητας».

Η περίπτωση της 15χρονης καταγράφεται ως η νεαρότερη θρομβεκτομή για πνευμονική εμβολή στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες σε αυτό το ηλικιακό εύρος στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα των ελληνικών νοσοκομείων σε εξειδικευμένες, υψηλού ρίσκου επεμβάσεις.