Έκκληση Γεωργιάδη στους πολίτες για εμβολιασμό κατά της γρίπης: Είναι δοκιμασμένο εδώ και 70 χρόνια

Έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, τονίζοντας ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δέχονται πλέον τεράστια πίεση από ανεμβολίαστους ασθενείς, απευθύνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι πολλοί ταλαιπωρούνται άσκοπα και ταυτόχρονα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, επειδή δεν έκαναν ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο, ενώ υπογραμμίζει ότι το εμβόλιο δεν είναι mRNA, είναι δοκιμασμένο εδώ και 70 χρόνια και διατίθεται δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία.

Καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν ακόμη και τώρα, καθώς η γρίπη «θερίζει» και ο εμβολιασμός μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Στις εφημερίες των Νοσοκομείων του ΕΣΥ πλέον υπάρχει τεράστια πίεση από ανεμβολίαστους ανθρώπους με γρίπη. Είναι κρίμα και να ταλαιπωρείτε τους εαυτούς σας και να επιβαρύνετε το ΕΣΥ, επειδή δεν κάνατε ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο. Ούτε mRNA είναι, ούτε τίποτε, δοκιμασμένο 70 χρόνια. Σας το δίνουμε δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία. Σας παρακαλώ κάντε και τώρα το εμβόλιο, η γρίπη θερίζει πραγματικά πλέον είναι κρίμα. Ακόμη και τώρα να το κάνετε θα κάνει μεγάλη διαφορά».