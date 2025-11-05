Αιφνίδια Βαρηκοΐα: Είναι αποτελεσματικές οι ενδοτυμπανικές ενέσεις;

Αιφνίδια βαρηκοΐα ονομάζεται η ξαφνική απώλεια ακοής, συνήθως στο ένα από τα δύο αυτιά. Στην πλειοψηφία της εκδηλώνεται στιγμιαία ή εντός 72 ωρών και παρουσιάζει απώλεια τουλάχιστον 30 decibel (dB) σε τρεις διαδοχικές συχνότητες.

«Η έκταση της αιφνίδιας βαρηκοΐας ποικίλλει, καθώς μπορεί να είναι είτε μετρίου βαθμού, είτε να προκαλέσει πλήρη κώφωση. Σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται ταυτόχρονα ύπαρξη εμβοών και ιλίγγου. Η αιφνίδια βαρηκοΐα αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση, και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση», επισημαίνει η κ. Όλγα Παπαδοπούλου Διευθύντρια Ωτορινολαρυγγολόγος στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει: «Οι ενδοτυμπανικές ενέσεις για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας βαρηκοΐας αποτελούν τη συνιστώμενη μέθοδο θεραπείας στις περισσότερες περιπτώσεις».

Τι είναι η αιφνίδια βαρηκοΐα και πώς εμφανίζεται;

Η συγκεκριμένη πάθηση είναι στην πλειοψηφία της ιδιοπαθής, δηλαδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη αιτία που την προκάλεσε. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με την αιτιολογία της πάθησης, ωστόσο δεν υπάρχει ακριβής εξήγηση. Ασθένειες λοιμώδους αιτιολογίας, τραυματισμοί στην περιοχή του κεφαλιού, διαταραχές της ροής του αίματος προς τα αυτιά, κάποιος όγκος που ασκεί πίεση στο ακουστικό νεύρο, ασθένειες όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας ή το σύνδρομο Meniere ενδέχεται να λειτουργούν επιβαρυντικά για την εκδήλωση αιφνίδιας βαρηκοΐας. Εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα σε άτομα και των δύο φύλων. Τα συμπτώματα της αιφνίδιας βαρηκοΐας περιλαμβάνουν οξεία απώλεια της ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά, αίσθημα πληρότητας στο εσωτερικό του αυτιού, εμφάνιση εμβοών και ιλίγγου, πόνος στο αυτί ή μούδιασμα στο πρόσωπο.

Πώς γίνεται η διάγνωση της αιφνίδιας βαρηκοΐας;

Για τη διάγνωση της αιφνίδιας βαρηκοΐας απαιτείται λεπτομερές ιστορικό του ασθενούς, λαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες σχετικά με την απώλεια ακοής αλλά και τα συμπτώματα που τη συνοδεύουν. Ακολουθεί κλινική εξέταση με έλεγχο του αυτιού με ωτοσκόπιο, ενώ εξετάζεται παράλληλα η περιοχή της μύτης, του φάρυγγα και του λάρυγγα. Διεξάγεται πλήρης ακοολογικός έλεγχος. Για την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου συνιστάται επίσης η διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων, αλλά και μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου και λιθοειδών με χρήση παραμαγνητικής ουσίας.

Ποιες θεραπευτικές επιλογές υπάρχουν και πότε αρκεί η συντηρητική αγωγή;

«Ως προς τη θεραπεία της πάθησης, σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα υποχωρούν αυτόματα χωρίς θεραπεία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πάθηση είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί άμεσα με την κατάλληλη αγωγή. Η χορήγηση κορτικοστεροειδών αποτελεί τη συνιστώμενη θεραπευτική μέθοδο, η οποία αναλόγως την περίπτωση μπορεί να είναι σε μορφή χαπιού ή ενδοφλέβια. Ωστόσο, οι ενδοτυμπανικές ενέσεις για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας βαρηκοΐας αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο αντιμετώπισης», τονίζει η ειδικός.

Πώς λειτουργούν οι ενδοτυμπανικές ενέσεις στη θεραπεία της αιφνίδιας βαρηκοΐας;

«Οι ενδοτυμπανικές ενέσεις για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας βαρηκοΐας περιλαμβάνουν την έγχυση κορτιζόνης στο εσωτερικό του μέσου ωτός. Ενδείκνυται για την περίπτωση ασθενών που δε μπορούν να λάβουν κορτιζόνη με μορφή χαπιού ή ενδοφλέβια ή σε περιπτώσεις ανεπαρκούς ανταπόκρισης στους παραπάνω τρόπους χορήγησης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια μορφή μικροεπέμβασης με τη χρήση τοπικής αναισθησίας.

Με τη χρήση ενός ειδικού ενδοσκοπίου ωτός πραγματοποιείται ωτομικροσκόπηση, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται παρακέντηση του τυμπανικού υμένα με μια σύριγγα οσφυονωτιαίας παρακέντησης. Έπειτα, εγχύεται στοχευμένα κορτιζόνη στην τυμπανική κοιλότητα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συσσώρευση της κορτιζόνης στην περιοχή του κοχλία, για αποτελεσματικότερη θεραπεία της πάθησης», καταλήγει η κ. Παπαδοπούλου.

