Αδ. Γεωργιάδης: Έτοιμη μέχρι το καλοκαίρι εφαρμογή μόνο για τους ογκολογικούς ασθενείς

«Μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμη μία εφαρμογή μόνο για τους ογκολογικούς ασθενείς, μέσα από την οποία θα μπορούν να παρακολουθούν της εξετάσεις τους, να συνομιλούν με άλλους γιατρούς και άλλους ασθενείς», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, του πρώτου Κέντρου Ανοσοθερεπείας του Δημοσίου, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να περιθάλπονται περισσότεροι ασθενείς, με μικρότερο κόστος.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία έλλειψη σε κάποιο φάρμακο που αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς.

Ανακοίνωσε ότι από τον Φεβρουάριο, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που δεν θα επιτρέπει σε έναν γιατρό να συνταγογραφήσει φάρμακο σε ασθενή, όταν αυτό έρχεται σε αντίθεση με κάποιο άλλο που του χορηγείται ήδη.