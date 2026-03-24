Άδ. Γεωργιάδης: Έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 294.000 αιτήματα για δωρεάν αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ

Πάνω από 294.000 αιτήματα ασθενών για αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους έχουν εξυπηρετηθεί από τον ΕΟΠΥΥ από την έναρξη της υπηρεσίας τον Ιούνιο του 2025 έως τα μέσα Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο υπουργός Υγείας, συνολικά 294.648 αιτήματα ασθενών ικανοποιήθηκαν μέσω της δωρεάν υπηρεσίας αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, είτε με κατ’ οίκον παράδοση, είτε μέσω 64 αποκεντρωμένων σημείων του ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν ως αυτόνομα φαρμακεία, καθώς και μέσω ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτικών φαρμακείων.

Μάλιστα, από το σύνολο των κατ’ οίκον παραδόσεων, το 44% πραγματοποιήθηκε στην Αττική, το 12% στη Θεσσαλονίκη, το 15% στη νησιωτική Ελλάδα και το 29% στην υπόλοιπη επικράτεια.

Την ίδια ώρα, από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 επεκτάθηκε η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, με τη συμμετοχή περίπου 7.800 φαρμακείων πανελλαδικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ



Νέα εποχή εξυπηρέτησης για όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα

Η νέα δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ που ξεκίνησε 16 Ιουνίου 2025 έχει εξυπηρετήσει έως 15… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 24, 2026

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη

«Νέα εποχή εξυπηρέτησης για όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα

Η νέα δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ που ξεκίνησε 16 Ιουνίου 2025 έχει εξυπηρετήσει έως 15 Μαρτίου 2026 συνολικά 294.648 αιτήματα ασθενών οι οποίοι παρέλαβαν τη φαρμακευτική τους αγωγή είτε κατοίκον είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία που δε λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ είτε σε ιδιωτικές κλινικές είτε σειδιωτικά φαρμακεία.

Ειδικότερα:

Περίοδος

Παραδόσεις Κατοίκον

Παραδόσεις στα 64 Αποκεντρωμένα Σημεία του ΕΟΠΥΥ που δε λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία και σε ιδιωτικές κλινικές

Παραδόσεις σε Ιδιωτικά Φαρμακεία

Από 16 Ιουνίου έως τέλος Ιουλίου 2025

11.616

36.184

Αύγουστος 2025

9.060

20.191

Σεπτέμβριος 2025

8.900

19.640

Οκτώβριος 2025 (έως 02/11/2025)

11.233

24.223

Νοέμβριος 2025

11.230

21.388

Δεκέμβριος

10.575

20.416

Ιανουάριος (έως 01/02/2026)

15.653

21.113

Φεβρουάριος

11.939

20.389

382

(από 16/2/26)

Μάρτιος (έως 15/03)

7.788

11.780

948

Σύνολα:

97.994

195.324

1.330

Γενικό Σύνολο

294.648

Σύμφωνα με τα δεδομένα λειτουργίας της υπηρεσίας, από το σύνολο των δικαιούχων που έλαβαν «κατ’οίκον» την φαρμακευτική τους αγωγή, το 44% ήταν στην Αττική, το 12% στη Θεσσαλονίκη, 15% στην νησιωτική χώρα και το 29% στην υπόλοιπη Επικράτεια.

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο μήνα διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, το 63% ήταν στην Αττική, το 13% στη Θεσσαλονίκη, το 7% στη νησιωτική χώρα και το 17% στην υπόλοιπη επικράτεια.

Βάσει των στοιχείων του 2ου εξαμήνου του 2025 (1/7/2025 έως 31/12/2025), το σύνολο των μοναδικών δικαιούχων (ΑΜΚΑ) που υπέβαλαν αίτημα για αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον ανήλθε σε 53.604.

Από 16/02/2026 επεκτάθηκε το πρόγραμμα της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ με σημείο εκτέλεσης το ιδιωτικό φαρμακείο επεκτείνοντας την λίστα των φαρμάκων που ήδη διακινούνταν με παρόμοιο τρόπο ήδη από το 2020 ενώ η διαδικασία διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και την συναίνεση του ασθενούς για την λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας όπως και στην κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων. Στη δράση συμμετέχουν περίπου 7.800 φαρμακεία πανελλαδικά τα οποία έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στην ήδη υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Τα κυριότερα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσέδωσε η νέα υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:

- Ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση της ιχνηλασιμότητας κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος από την υποβολή του αιτήματος έως και την παράδοση στον εκάστοτε δικαιούχο.

- Ενημέρωση σε κάθε στάδιο τόσο των δικαιούχων όσο και των ιδιωτών φαρμακοποιών που συμμετέχουν στη δράση, για την πορεία του αιτήματος για αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.

- Πανελλαδική κάλυψη παραδόσεων σύμφωνα με τα GDP’S (GoodDistribution Practices).

- Μέσος χρόνος παράδοσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων «κατ’ οίκον» από την ημερομηνία έγκρισης και φαρμακευτικού ελέγχου του αιτήματος έως την παράδοση, 3,6 ημέρες για τους διαμένοντες στην Αττική/Θεσσαλονίκη και 6 ημέρες για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη Επικράτεια.

Ευχαριστούμε τους δικαιούχους που αγκάλιασαν, επέλεξαν και εμπιστεύτηκαν τις σημαντικές καινοτόμες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ η οποία επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη προσπάθεια των στελεχών του Οργανισμού για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών».