Άδ. Γεωργιάδη: Αυτοψία στα έργα ανακαίνισης του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Καβάλας

Από το «Προκόπειο» εκκλησιαστικό ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων, ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Καβάλα ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος και είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του για την προσφορά της εκκλησίας στην κοινωνική οργάνωση και δομή της χώρας.

Σε δηλώσεις του τόνισε χαρακτηριστικά πως «η εκκλησία διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο γιατί κρατάει την κοινωνία μας όρθια και το έθνος μας σε σωστή πορεία. Η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που λειτουργεί εδώ στην Καβάλα η τοπική εκκλησία είναι μια απαραίτητη δομή και η διαδικασία πιστοποίησης της από τον ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα».

Αμέσως μετά ο υπουργός επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας όπου τον υποδέχθηκαν ο διοικητής Αχιλλέας Γερόπουλος και ο νέος υποδιοικητής Μάριος Σανσαρίδης μαζί με εκπροσώπους των εργαζομένων από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε αυτοψία στα έργα ανακαίνισης του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, υπογραμμίζοντας ότι όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αναμονής των ασθενών που περιμένουν να εξεταστούν. Επίσης, κατά την επίσκεψη που έκανε σε χώρους και τμήματος του νοσοκομείου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γιατρούς και νοσηλευτές.

Στην συνάντηση εργασία που πραγματοποιήθηκε λίγο αργότερα ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας «ως ένα σημαντικό κρίκο του συστήματος υγείας στην περιφέρεια, οπότε καταβάλλεται προσπάθεια να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο».

«Ομολογώ πως είμαι χαρούμενος» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, «γιατί στην τελευταία προκήρυξη προσωπικού που κάναμε υπήρχε ενδιαφέρον για όλες τις θέσεις. Και αυτό το ενδιαφέρον που υπήρχε δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας, γιατί σε άλλα νοσοκομεία συμβαίνει το αντίθετο. Στη νέα επικείμενη προκήρυξη του Οκτωβρίου θα δούμε ποιες θέσεις ιεραρχούνται σημαντικές και θα προκηρυχθούν».

Στην διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας υπάρχουν 1.197 οργανικές θέσεις και υπηρετούν 931 εργαζόμενοι ενώ μόνιμοι είναι οι 590. Η μέση πληρότητα του νοσοκομείου φτάνει το 61% όταν, όπως είπε, χαρακτηριστικά «η αντίστοιχη μέση πληρότητα στα άλλα περιφερειακά νοσοκομεία φτάνει στο 40%. Έχετε λοιπόν αρκετή δουλειά και το νοσοκομείο της Καβάλας είναι ένα από τα μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας».

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του νοσηλευτικού ιδρύματος, παρατηρείται αυξημένος από το 2019 μέχρι και σήμερα, καθώς το 2019 έφτασε τα 21,4 εκατομμύρια ευρώ, στο 2024 αυξήθηκε στα 23,7 εκατομμύρια, ενώ για το 2025 έχει φτάσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπουργός στην επίσκεψη του στο νοσοκομείο της Καβάλας συνοδεύονταν από τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη.