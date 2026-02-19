Wall Street: Απώλειες εν μέσω φόβων για κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ - Ιράν

Υποχώρησαν την Πέμπτη οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματα της Walmart, ενώ παρακολουθούν τις υποβόσκουσες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average έχασε 267 μονάδες, ήτοι 0,54% στις 49,395,16 μονάδες, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,28% στις 6.861,89 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κινήθηκε αρνητικά κατά 0,31% στις 22.682,729 μονάδες

Οι μετοχές της Walmart σημείωσαν οριακή άνοδο, αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Ωστόσο, οι προβλέψεις για τα κέρδη ολόκληρου του έτους ήταν κατώτερες.

Οι επενδυτές παρέμειναν σε αγωνία, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες εάν θα ξεκινήσει στρατιωτικές ενέργειες κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Στη Wall Street, οι επενδυτές εγκατέλειψαν επίσης τις μετοχές των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, μετά την ανακοίνωση της Blue Owl Capital ότι θα περιορίσει τη ρευστότητα των επενδυτών, ύστερα από την πώληση δανειακών περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,4 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα με τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ο τομέας του λογισμικού δέχθηκε πίεση. Οι μετοχές της Salesforce ήταν χαμηλότερες σχεδόν 1%, της Intuit μειώθηκαν κατά 2%, ενώ οι μετοχές της Cadence Design Systems υποχώρησαν κατά 3,6%.

Ο κλάδος έχει γίνει ευαίσθητος για την αγορά, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαταράξει τον κλάδο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mistral AI, Arthur Mensch, δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι περισσότερο από το 50% του λογισμικού των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την τεχνολογία.

Οι πρόσφατες κινήσεις της αγοράς αποτελούν «επιβεβαίωση μιας αλλαγής στην ηγεσία», δήλωσε ο Antonio Rodrigues, επικεφαλής επενδύσεων στην Procyon. «Πρέπει να δούμε την ορμή των κερδών να αρχίζει να προέρχεται από τα χαμηλότερα ονόματα», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, ο Rodrigues εξετάζει τόσο τους βιομηχανικούς όσο και τους καταναλωτικούς κυκλικούς τομείς, δύο τομείς που πιστεύει ότι θα μπορούσαν «να δουν βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε ορισμένες από τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη».